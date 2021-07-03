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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti´li Aksal: Edirne´nin çok ciddi bir alt yapı sorunu var

DHA

AK Parti´li Aksal: Edirne´nin çok ciddi bir alt yapı sorunu var


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, dün kentte şiddetli yağış ve fırtına sonrası oluşan zarardan dolayı tüm hemşehrilerine `geçmiş olsun´ dileklerini ileterek, "Her yağmur gösteriyor ki Edirne´nin alt yapısının acil olarak tamamlanması gerekiyor. Ama dünkü yağışın boyutu tüm alt yapıları aşacak şekildeydi. İnşallah yaraları en kısa zamanda sararız" dedi.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde oluşturulan aşı merkezini ziyaret etti. Dün maddi zarara yol açan sağanak, fırtına ve dolu nedeniyle tüm Edirneli hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Aksal, "Ağırlıklı olarak Edirne merkezde ve birkaç köyde zararlar oluştu. Bu yağışlar bölgesel oldu. Maalesef hububat hasarına yol açtı. Buğday hasadına çok yakın bir dönemdeyiz. Ayçiçeğinde de zararlar var. Edirne´de de maalesef taşkınlar yaşadık. Edirne´nin çok ciddi bir alt yapı sorunu var. Bunun giderilmesi içinde çok destek verdim. Çok başarılı gitmiyor ama dün yaşanan olay altyapının kaldıracağının ötesindeydi. 15-20 dakika süren ve hiçbir alt yapının kaldıramayacağı yoğunlukta bir yağıştı. Dünkü bir felaketti. İnşallah rabbim beterinden korusun. 14 yaşında bir evladımız elektrik akımına kapıldı. Kalbi durmuş ve daha sonra tekrar hayata döndürülmüş. Şu an onun durumunu takip ediyoruz. Sağlık durumu şu an iyi. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Onun dışında mal zararları bir şekilde telafi edilebilir" dedi.
'EDİRNE´NİN ALT YAPISININ ACİL OLARAK TAMAMLANMASI GEREKİYOR'
Kentteki her yağışın alt yapı sorunlarını bir kez daha gündeme getirdiğini ifade eden Aksal, "Her yağmur gösteriyor ki Edirne´nin alt yapısının acil olarak tamamlanması gerekiyor. Ama dünkü yağışın boyutu tüm alt yapıları aşacak şekildeydi. İnşallah yaraları en kısa zamanda sararız. Küresel iklim değişikleri nedeniyle biz bu doğa olaylarını sık sık yaşıyoruz. Bu olayı sıcak hava ve soğuk hava kütlesinin çarpışması sonucu yaşadık. Bu olayları daha da sık yaşayacağız" diye konuştu.
'EN UFAK BİR RİSK ALMAMALIYIZ'
Fatma Aksal, halen bazı noktalara elektrik verilemediğini dile getirerek, "Elektrik hayatımızı sürdürebilmemiz için önemli. Köylerde hayvanını sağmak, tarlasını sulamak için elektrik gerekiyor. Bodrum katlarını su basan iş yerlerimiz var. İş yerlerindeki sular bir yandan tahliye ediliyor. Bir yandan yıkılan direkler var. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. En ufak bir risk almamalıyız. Gece, gündüz sayın valimiz, belediye başkanlarımız ve diğer kurumlar sahadaydı. Tüm çalışmalar yakından takip ediliyor. Elektriğin tekrar verilmesi için de çalışmalar sürüyor. Kontrollü şekilde en kısa sürede elektrikte verilecektir" ifadelerini kullandı.
'ÇİFTÇİMİZ, TARSİM SİGORTASINDAN YARARLANSIN'
Aksal, fırtına ve dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinin de zarar gördüğünü anımsatarak, "Buradan tüm üreticilerimize TARSİM sigortası yaptırmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Biz devlet olarak tabi ki vatandaşımızın yaralarını saracağız ama vatandaşın da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu felaketler maalesef oluyor. Önümüzdeki dönemde belki daha da kötüleri olacak. Çiftçimiz devlet destekli, makul fiyatlarla TARSİM sigortasından yararlansın. Yarın bir gün bu felaketler başımıza geldiğinde üzülmeyelim ve devlet nasıl ödeyecek diye endişe duymayalım. Artık bu devirde mutlaka ürünlerimizi sigortalatmamız gerekiyor" dedi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan´ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve belediye olarak yardıma her zaman hazır olduklarını söyledi.DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-07-03 14:33:21

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