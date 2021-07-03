Edirne'de kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı 16 ay sonra açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı 16 ay sonra açıldı

İHA

Edirne'de kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı 16 ay sonra açıldı

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı, 16 ay sonra yeniden açılarak hizmet vermeye başladı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, sınır kapısının işleyişle ilgili kuralların İpsala Hudut Kapısı ile aynı olduğu ve bununla ilgili detaylı bilgiye Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği kaydedildi. Yaklaşık 16 ay önce Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye yasa dışı yollarla giriş yapmış, bu nedenle Avrupa'ya açılan sınır kapısı geçişlere kapatılmıştı.
Yunanistan'dan alışveriş için gelen Zidan Veli, "Bu sınır kapısının açılması bizim için daha iyi oldu. Diğer sınır kapısına göre bir buçuk, iki saat zaman farkı oluyordu. Şimdi Yunanistan'dan geldik. Alışveriş yapıp tekrar dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşan’da pazara gelenler alışverişe çıkmadan aşılandı
YEREL HABERLER Keşan’da pazara gelenler alışverişe çıkmadan aşılandı
Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı
Pazar yerine gelenler önce aşı oldu, ardından alışveriş yaptı
YEREL HABERLER Pazar yerine gelenler önce aşı oldu, ardından ...
AK Parti´li Aksal: Edirne´nin çok ciddi bir alt yapı sorunu var
YEREL HABERLER AK Parti´li Aksal: Edirne´nin çok ciddi bir alt yapı ...
Edirne'de dolu, yüzlerce dekar tarım arazisine zarar verdi
YEREL HABERLER Edirne'de dolu, yüzlerce dekar tarım arazisine zarar ...
Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar ...
Sel felaketi mağduru esnaf, yaralarını sarmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Sel felaketi mağduru esnaf, yaralarını sarmaya ...
Hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri, kendi birimlerinde yaşayacak Sağlık çalışanlarının isimleri görev yaptıkları birimlerde yaşatılacak
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri, ...
Edirne’de esnaf ve vatandaşların altyapı yetersizliği tepkisi
YEREL HABERLER Edirne’de esnaf ve vatandaşların altyapı yetersizliği ...
Elektrik direkleri tren vagonlarının üstüne devrildi
YEREL HABERLER Elektrik direkleri tren vagonlarının üstüne devrildi
Edirne’de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Edirne’de dükkanları sel suları bastı, esnaf ...
Edirne'de dolu ve sağanak; sele kapılan 1 kişi son anda kurtarıldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Edirne'de dolu ve sağanak; sele kapılan 1 kişi son ...
Edirne’de fırtına ağaçları araçların üzerine devirdi
YEREL HABERLER Edirne’de fırtına ağaçları araçların üzerine devirdi
Edirne’de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Edirne’de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş ...
Edirne'de dolu ve sağanak; yollar suyla kaplandı
YEREL HABERLER Edirne'de dolu ve sağanak; yollar suyla kaplandı
Edirne’de şiddetli yağış
YEREL HABERLER Edirne’de şiddetli yağış
Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet heyecanı
Avrupalı Türklerin 'hasret yolculuğu' sürüyor
YEREL HABERLER Avrupalı Türklerin 'hasret yolculuğu' sürüyor
Öğrencilerine son karneyi dağıtarak emekli oldu
YEREL HABERLER Öğrencilerine son karneyi dağıtarak emekli oldu
Keşan´da madde bağımlıların uğrak yeri haline gelen 230 metruk ev yıkıldı
YEREL HABERLER Keşan´da madde bağımlıların uğrak yeri haline gelen ...
Edirne´de karne alan öğrencilerin tek dileği pandemisiz bir yıl
YEREL HABERLER Edirne´de karne alan öğrencilerin tek dileği ...
Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık alanları ağaçlandırıyor
YEREL HABERLER Türkiye ve Bulgaristan, sınırda kuruyan ormanlık ...
Ergene Ovasında çeltik üretimi ekonomiye katkı sağlanıyor
YEREL HABERLER Ergene Ovasında çeltik üretimi ekonomiye katkı ...
Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı