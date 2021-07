10 binlerce ziyaretçi bekleniyor, Kırkpınar'a, ciğerciler de hazır

Edirne’de 91011 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında kente on binlerce ziyaretçinin gelmesi beklenirken, Edirneli tava ciğerciler de tüm hazırlıklarını tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, "Covid19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz" kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla bu yıl gerçekleştirilmesine onay verdi. Bakanlığın kararının ardından, 91011 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente on binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne tava ciğerinin ustalarının Kırkpınar haftasında gerçekleşecek yoğunluk öncesi gerekli hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Kırkpınar’a yerli ve yabancı on binlerce turistin gelmesini beklediklerinin altını çizen Dinar, "Kehribar kadar sarı, kelebek kadar hafif" diye nitelendikleri tava ciğerini müşterilerine memnuniyetle sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin geleneklerinden biri olan “Kırmızı dipli mum" ile davet geleneği sürdüren Dinar, vatandaşları 91011 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet etti.

