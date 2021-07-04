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Bakan Varank: Türkiye 2'nci çeyrekte daha da büyüyecek

DHA

Bakan Varank: Türkiye 2'nci çeyrekte daha da büyüyecek


Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisi, pandemi yılında dahi büyümeyi başardı. 2021´in ilk çeyreğine baktığımızdaysa yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı görüyoruz. Öncü göstergeler 2021´in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Edirne'ye geldi. Bakan Varank, kentte ilk olarak Edirne Valiliği koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle yapımı tamamlanan Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılışa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
'2021 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE ÇOK YÜKSEK BÜYÜME GERÇEKLEŞECEK'
Bakan Varank, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Covid 19 pandemisine rağmen 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sağlık ve ekonomi arasında iyi bir denge kurarak etkili politikalar uygulandığını söyleyen Varank, "Bu sayede, dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken, Türkiye ekonomisi pandemi yılında dahi büyümeyi başardı. 2021´in ilk çeyreğine baktığımızdaysa yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı görüyoruz. Öncü göstergeler, 2021´in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor. İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziran ayında 2 puan artarak, tekrar eşik değerin üzerinde 51,3 seviyesine yükseldi. Büyümenin sanayi sektörümüzün liderliğinde üretim, istihdam ve ihracat odaklı geliştiğini görmek bizi ayrıca memnun ediyor" dedi.
'YILIN İLK 6 AYINDA EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMLARINA ULAŞILDI'
Haziran ayında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artarak 19,8 milyar dolar olduğunu dile getiren Bakan Varank, "Yılın ilk 6 ayındaki toplam ihracatımız ise yüzde 40`lık bir artış ile 105 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatları olarak kayıtlara geçti. Sevindirici olan bir diğer husus da yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatındaki artış. Mayıs ayında bu iki ürün grubunda yüzde 60´lara varan bir artış yaşandı ki bu durum sağlıklı ve katma değerli bir ekonomik toparlanmanın göstergesi. Tabii ülkemizin bu başarılı performansında her bir ilimizin çok önemli rolü ve katkısı bulunuyor. Bakanlığımız uhdesinde yürütülen bölgesel kalkınma politikalarımızda biz illerimizi ve bölgelerimizi ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz" diye konuştu.
'ŞEHİRLERİMİZ GÜÇLÜ OLURSA ÜLKE EKONOMİSİ DE GÜÇLÜ OLUR'
Bakan Varank, şehirlerin sahip olduğu potansiyelleri değerlendirip rekabetçiliklerini geliştirdiklerini söyledi. Varank, "Biliyoruz ki şehirlerimiz güçlü olduğunda ülke ekonomimiz de güçlü olur. Edirne´miz de tarım, turizm ve sanayi alanlarında çok yüksek bir potansiyele sahip. Ülkemiz ekonomisine azami seviyede katkıyı sunuyor. Biz Edirne´nin sahip olduğu köklü kültürü, verimli toprakları ve nitelikli insan kaynağıyla çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirmek için de ilimizin gelişmeye açık alanlarını tespit ediyor, yenilikçi projelerimizle bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Yatırıma uygun alanlar oluşturmak ve sanayi altyapısını geliştirmek amacıyla OSB ve sanayi siteleri kuruyoruz" ifadesini kullandı.
'MÜZELER, GEÇMİŞTEN GELECEĞE MİRAS KÖPRÜSÜ'
Medeniyetin ürünlerine ve kültürüne sahip çıkıp yaşatmanın önemini de vurgulayan Bakan Varank, açılışı yapılan 'Necmi İğe Evi ve Etnografya Müzesi'ne de değinerek, "Medeniyet inşa etmek, elbette kolay değil ama en önemlisi, bu medeniyetin ürünlerine ve kültürüne sahip çıkmak, onu yaşatmak, devralınan mirası daha da geliştirmek. Bu süreçte müzelerimizin, çok önemli roller üstlendiğine inanıyorum. Müzeler, her yönüyle milletimizin geçmişten geleceğe kurduğu birer kültür, sanat ve tarih köprüsü. Bunun için yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarken, medeniyetimize de sahip çıkıyoruz. Bildiğiniz gibi sanatın, kültürün, ilmin gelişmesi, bir iklim meselesidir. Bize düşen görev, bu birikimi daha ileriye taşıyacak kültür, sanat, medeniyet iklimini oluşturmak" dedi.
Açılışın ardından Necmi İğe Evi'ni bağışlayan aileyle hatıra fotoğrafı çekilen Varank, müzeyi gezdikten sonra Edirne Valiği'ne geçti.DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-07-04 13:54:52

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