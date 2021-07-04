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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank’tan selden zarar gören esnafa destek müjdesi

İHA

Bakan Varank’tan selden zarar gören esnafa destek müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne’de yaşanan selden zarar gören esnafı ziyaret ederek, “KOSGEB ile zarar gören esnafımıza acil olarak faizsiz bir destek kredisi takviyesi yaparak bir an önce iş yerlerini ayağa kaldırmaları için bakanlık olarak desteğimizi vereceğiz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Edirne’de selden zarar gören esnafı ziyaret etti. Esnaflarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Varank ve beraberindeki heyet, zararın giderilmesi için gereken çalışmanın yapılacağını belirtti. Bakan Varank, KOSGEB ile zarar gören esnaflara acil olarak faizsiz bir destek kredisi takviyesi yaparak, bir an önce iş yerlerini ayağa kaldırmaları için bakanlık olarak destek vereceklerinin müjdesini verdi.
Yaşanan sel felaketinde can kaybının olmamasının ve cana bir zarar gelmemesinin en büyük tesellileri olduğunu söyleyen Bakan Varank, “Özellikle esnaflarımız büyük bir sıkıntı geçirerek atlattılar. Çoğunun iş yeri ve içerideki malzemeleri telef oldu. Kullanılamaz hale geldi. Tabi burada büyük bir alt yapı eksikliğinin olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bunun bir yansıması olmuş. Valimiz bütün tespitleri yaptırıyor. Gerek evlerimizdeki hasarlarla gerekse esnafımızdaki hasarlarla ilgili çalışmamızı yapıyoruz. KOSGEB ile zarar gören esnafımıza acil olarak faizsiz bir destek kredisi takviyesi yaparak bir an önce iş yerlerini ayağa kaldırmaları için bakanlık olarak desteğimizi vereceğiz” dedi.

“Sadece bugün değil yılladır var olan ve ihmal edilmiş bir sorun”
Tespitlerin bitmesinin ardından çalışmalara başlanacağını belirten Bakan Varank, “İnşallah bunları devreye alacağız. Rabbim bir daha böyle doğal afet yaşatmasın. Ama buradaki alt yapı sorunlarının da bir an önce çözülmesi lazım. Sadece bugün değil yılladır var olan ve ihmal edilmiş bir sorun. Buradaki sıkıntıların bir an önce toparlanması, burada daha sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Bunu da gerekli arkadaşlar sorumlular yerine getirecektir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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