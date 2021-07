Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Edirne’yi CHP zulmünden kurtarmamız lazım” “Bir derenin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisi kuramayan belediyenin neresi örnek olacak?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne ziyaretinde Kılıçdaroğlu’nun “Bizim yerel yönetimlerimiz Türkiye'de örnek gösterilen yerel yönetimler” sözlerine karşılık, “Bir derenin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisi kuramayan belediyenin neresi örnek olacak? Edirne'yi bu CHP zulmünden kurtarmamız lazım" dedi.

Bir takım ziyaretler ve açılışlar için Edirne’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Edirne İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Edirne'nin potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu belirten Bakan Varank, OSB projeleriyle kentin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak işlerin önünü açacaklarının altını çizdi.



"İşte burası yıllardır CHP ile yönetilen bir şehir"

Edirne'nin yıllardır CHP zihniyeti ile iyi yönetilmediğine dikkat çeken Bakan Varank, kente bakıldığında yerel yönetime ait yatırımları göremediklerini belirtti. “Bu şehri yıllardır hangi zihniyet yönetiyor, CHP zihniyeti yönetiyor" diyerek partililere seslenen Varank, "Emin olun merkezi hükümetin, valimizin gayretleri olmasa bu şehir yaşanmaz bir hal alır. İşte burası yıllardır CHP ile yönetilen bir şehir. Bir tane atık su arıtma tesisi yok. Yıllardır bunu yapmaya niye fırsat bulmadılar, niye buna yatırım yapmak için gayret göstermediler. Edirne'nin suları arıtılmadan Meriç Nehri'ne belediye tarafından boca ediliyor. Ben buradan sesleniyorum, CHP'nin Genel Başkanına, diyor ki, 'Bizim yerel yönetimlerimiz Türkiye'de örnek gösterilen yerel yönetimler'. İşte siz burada yaşıyorsunuz, burada rezillikten başka ne var? Bir derenin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisi kuramayan belediyenin neresi örnek olacak?” şeklinde konuştu.



“Edirne'yi bu CHP zulmünden kurtarmamız lazım"

“Biz şehirlerimize gerçekten sevdalıyız” diyen Bakan Varank, “Biz vatandaşlarımıza sevdalıyız. Onları, Türkiye'nin en güzel şehirlerinde yaşatmak istiyoruz, en güzel olanaklarda yaşatmak istiyoruz. Bunun yolu da tabi ki AK Parti belediyeciliğinden geçiyor. Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışından geçiyor. İşte bizim, nasıl bir alternatif olduğumuzu onlara göstermemiz lazım. Şehrimize hangi katkıları sunacağımızı onlara göstermemiz lazım. İnşallah bu şuurla hareket ederek, Edirne'yi bu CHP zulmünden kurtarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknolojide adeta büyük bir başarı hikayesi yazdığını dile getiren Bakan Varank, özellikle savunma sanayiinde Türkiye'nin elde ettiği başarıları, tüm dünya medyasının konuştuğuna değindi.



“Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı ilan ettik”

İnsan kaynağına, altyapıya ve üniversitelere yatırımlar yaptıklarını aktaran Bakan Varank, “Türkiye'de üniversite sayısını nereden nereye getirdiğimiz ortada" dedi.

İktidara geldiklerinde bu ülkede sadece 2 tane teknopark olduğunu ifade eden Bakan Varank, “Şu anda Türkiye'nin her tarafında 87 teknopark var. Binlerce firmamız buralarda bilim üretiyor, teknoloji üretiyor. İşte bunları bizim çok güzel anlatmamız, gelecekte yapacağımız işleri hatta gelecek hayallerimizi çok güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Bakınız ufkumuzun geniş olması lazım. Asla dedikodulara da kulak kabartmamamız lazım. Biz, biliyorsunuz Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı ilan ettik. Biz programımızı ilan ettiğimizde şunun altını çizdik, dedik ki 'Dünyada uzay alanında büyük bir yarış var. Bizim, Türkiye olarak şimdiye kadar yaptıklarımızı artık bir uzay programına çevirip iddiamızı ortaya koymamız, bu alana çok daha ciddi yatırım yapmamız lazım'. Ama biz 'samanyolu galaksisi' dediğimizde muhalefetin aklına gelen tek şey saman oluyor. Bizim onlarla kaybedecek zamanımız yok" diye konuştu.



“Sizler bizim alandaki gözümüzsünüz"

AK Parti'nin kaybedecek ve birbirleriyle uğraşarak geçirecek zamanının olmadığına vurgu yapan Varank, 2023 ve 2024 seçimlerine çok daha istikrarlı bir şekilde hazırlanacaklarını aktardı. Hükümet olarak ne kadar çalışsak, ne kadar gayret göstersek de alanda bizleri temsil edecek olan, alanda yaptıklarımızı duyuracak olan, yaptığımız işlerin bereketini arttıracak olan, siz değerli teşkilat mensuplarısınız diyen Bakan Varank, "Siz bizim arkamızda durdukça, biz de çalışmaya devam edebiliriz. Siz, bizim arkamızda durmazsanız, yaptığımız işlerden hem netice alamayız, hem de yaptığımız işlerin bereketi kaçabilir. Onun için biz teşkilat mensuplarımızı çok önemsiyoruz. Sizler bizim alandaki gözümüzsünüz, kulağımızsınız. Teşkilatçılık gerçekten siyasetin en önemli noktası, bugün inşallah teşkilatımızla birlikte önümüzdeki dönemlere çok daha sıkı, çok daha kuvvetli bir şekilde hazırlanmamız lazım. Biliyorsunuz, 2023 ve 2024 seçimleri geliyor. Burada bizim hedefimiz, 'bu şehri nasıl daha iyi hale getirebiliriz, ülkemizde kurduğumuz bu huzuru ve güven ortamını, istikrar ortamını nasıl devam ettirebiliriz, bunun gayretiyle sokağa çıkmak, alana çıkmak, kapı kapı dolaşmak, sokakta herkese dokunmakla olur. Biliyorsunuz teşkilatçılık çok değerli bir şey, burada gençlik kollarından, kadın kollarından, ana kademeden kardeşimiz, teşkilatçılık da biliyorsa, eğer AK Parti teşkilatının bir üyesi ise onun mahallesinde, ilçesinde örnek gösterilen bir insan olması lazım. Sokağa çıktığımızda insanların bizi tanıması, sizin insanları tanımanız lazım. Komşularımızın bizi tanıması, bizim komşularımızı tanımamız lazım" dedi.



“Buraya kazandırdığımız bütün eserler buranın cazibesini arttıracak”

Edirne’nin bir tarih ve kültür şehri olduğunu aktaran Varank, “Buraya kazandırdığımız bütün eserler buranın cazibesini arttıracaktır. Açtığımız Etnografya müzesi de kente yeni bir değer katan, yeni heyecan oluşturan ve marka değerine değer katacak bir proje olacak” dedi.

Şehirleri kalkındırmanın yolunun özellikle üretken yatırımların önünü açmaktan geçtiğine değinen Bakan Varank, bu anlamda sanayi yatırımlarının çok önemli olduğunu aktardı.

Trakya Bölgesi'nin çok değerli ve hassas ve korunması gereken bir bölge olduğunu vurgulayan Bakan Varank, burada hem doğa, hem üretim dengesini bir arada tutarak, çevreye asla zarar vermeyecek sanayi yatırımlarının da oluşmasını sağlamak adına çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.



“Üreticilerimize yönelik de yeni projeleri hayata geçireceğiz”

Belde belediyelerinin güneş enerjisi ile ilgili taleplerini de yerine getireceklerini aktaran Bakan Varank, özellikle tarımsal sulama anlamında üreticilerin maliyetlerini düşürecek yeni projeleri beraberce hayata geçireceklerini ifade etti.

“Şehirleri kalkındırmanın yolunun yatırımların önünü açmaktan geçiyor”

Yerelde yaptıkları işlerin ne kadar faydalı olduğunu her ziyarette gördüklerini aktaran Varank, ilerleyen dönemde kalkınma ajansının desteklerinden Edirne’nin çok daha iyi şekilde faydalanmasını sağlayacaklarını dile getirdi. Keşan ve İpsala’da yoğun yatırımcı talebi olduğunu vurgulayan Bakan Varank, şehirleri kalkındırmanın yolunun yatırımların önünü açmaktan geçtiğini belirtti.

Teşkilat mensuplarını önemsediklerini belirten Bakan Varank, teşkilatçılığın siyasetin en önemli noktası olduğuna değinerek, hep birlikte ilerleyen dönemlere kuvvetli ve sıkı şekilde hazırlanacaklarını aktardı.



“Edirne’mizde yatırım artacak istihdam büyüyecek”

“Ülkenin kalkınması ve refahı yolunda bakanlıkların attığı her bir adımı ve her bir hamleyi mutluluk ve gururla takip ettiklerini söyleyen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise, “Bu yolda memleketimizi karış karış geziyor olmanız vesilesiyle ilimize de teşrifiniz bizler için mutluluk vericidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, bakanlığımızın ve hükümetimizin hamleleriyle sanayi ve kalkınmada artarak büyüyen bir ivmeyi sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bunun en büyük örneğini Edirne’mizde yapılan yatırımlarda görmekteyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Edirne’de son 19 yılda birçok yatırım ve desteklemeler yapılmıştır. Planlı sanayileşme kapsamında Keşan’da gıda ihtisas OSB, Uzunköprü ve İpsala’da organize sanayi bölgelerinin planlanmasıyla birlikte Edirne’mizde yatırım artacak istihdam büyüyecek ve milli ekonomimizin gelişimi sağlanacaktır. Hem ilimiz hem memleketimiz için devam eden gayretli çalışmalarınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

