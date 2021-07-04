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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu: 1 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu: 1 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan araç yol kenarındaki yağmur suyu kanalına uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat saat 21.00 sıralarında KeşanMecidiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecidiye Köyü istikametinden Keşan'a doğru seyir halindeki 22 LN 371 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu kanalına uçtu. Kanal üzerinde asılı kalan araçta sıkışan sürücüye bölgeden geçen vatandaşlar yardım etti. Sürücünün sağlık durumunu kontrol eden vatandaşlar, aracın aküsünün kutup başlarını söküp kazayı ihbar etti.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı araç içinden itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılırken, sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü tedavisi için Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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