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660´ncı Kırkpınar´a 40 davul ve zurna ile davet

DHA

660´ncı Kırkpınar´a 40 davul ve zurna ile davet


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de 9-11 Temmuz tarihleri arasında 660´ncısı gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibinin Belediye Başkanı Recep Gürkan´ı karşılayıp, etkinliğe davetiyle başladı. Kırkpınar Marşı ile karşılanan Başkan Gürkan, "Benim sizlerden bir isteğim var; bu sabah maalesef üzücü bir haber aldık Edirneli kardeşimiz, Polis Memuru Serhan Alışkan bir trafik kazasında şehit oldu. O nedenle bugün davul ve zurnalarımızı çalmayacağız, davetlerimizi yapmayacağız, yarın devam edeceğiz." dedi.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası listesindeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nin olmazsa olmazı davul ve zurna ekibi, 660´ncı randevu için mesaiye başladı. 9-10-11 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Maydanı´nda gerçekleştirilecek tarihi organizasyon öncesi haftanın açılışını yapan, 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibi ilk olarak Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan´ı ziyaret ederek Kırkpınar´a davet etti. Edirne Belediyesi önünde Kırkpınar marşları ile karşılanan Gürkan, Edirneli Polis Memuru Serhan Alışkan´ın Kütahya´nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazasında şehit düşmesinden dolayı, davul ve zurnanın 1 gün çalmamasını istedi.
`ETKİNLİĞE 1 GÜN ARA VERELİM´
660´ncı tarihi güreşlerin Türkiye´ye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Gürkan, "Geçen yıl pandemi nedeniyle Kırkpınar güreşlerimizi maalesef gerçekleştirememiştik. Bu yıl inşallah 9 Temmuz 2021 Cuma günü 660´ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´ni Edirne Sarayiçi Er Meydanı´nda, dualı çayırda başlatacağız. Benim sizlerden bir isteğim var; bu sabah maalesef üzücü bir haber aldık Edirneli kardeşimiz, Polis Memuru Serhan Alışkan bir trafik kazasında şehit oldu. O nedenle bugün davul ve zurnalarımızı çalmayacağız, davetlerimizi yapmayacağız, yarın devam edeceğiz. Polis memuru kardeşimize de Allah´tan rahmet diliyorum. Bugün bir ara verelim, şehidimize saygı gereği. Onlar çünkü bu vatan için şehit oluyorlar, yarından itibaren devam edeceğiz" dedi.
`BU YIL 3 BİN CİVARINDA KATILIM BEKLİYORUM´
Bu yıl Kırkpınar´a rekor güreşçi katılımı beklediklerini de belirten Gürkan, "2014´ten beri her yıl gelen rekorlarla gidiyoruz biliyorsunuz. 16001700´lerle başlamıştık, 2 bin 400´lerle kapattık 2019´da. Ben bu yıl açıkçası 3 bine yakın ya da 3 bin civarında katılım bekliyorum çünkü hem pehlivanların hem de seyircilerin büyük bir özlemi var. O nedenle 3 bini bekliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-07-05 11:10:38

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