Kapıkule Sınır Kapısı'na 'gurbetçiler' için mobil aşı merkezi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapıkule Sınır Kapısı'na 'gurbetçiler' için mobil aşı merkezi

DHA

Kapıkule Sınır Kapısı'na 'gurbetçiler' için mobil aşı merkezi


Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilere kolaylık sağlamak amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda mobil aşı merkezi kuruldu. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, "Kapıkule'de sınır kapısındaki aşılama merkezini aktifleştirdik. TC kimlik numarasına sahip tüm vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşılarımızı ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler. Tabii ki önceliğimiz bu merkezde gurbetçilerimiz. Kapıdan gelen gurbetçilerimizin aşılanmasını sağlamak" dedi.
Türkiye, aşılamada her geçen gün hız kazanırken, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayıp, yaz tatili için anavatana karayoluyla gelen gurbetçiler için mobil aşılama merkezi kurdu. 24 saat aktif olan merkezde, TC kimlik numarası olan mavi kart sahibi olanlar ya da çifte vatandaşlar herhangi bir evrak istenmeden aşılanabiliyor.
'İSTEDİKLERİ ZAMAN AŞILARINI YAPTIRABİLİRLER'
İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, aşılama merkezinde vatandaşların ücretsiz olarak aşılarını yaptırabildiklerini belirterek, kendileri için yönlendirme tabelaları da koyduklarını kaydetti. Merkezde önceliğin gurbetçi vatandaşların olduğunu söyleyen Yıldırım, "Kapıkule'de Sınır Kapısı'ndaki aşılama merkezini aktifleştirdik. Tüm vatandaşlarımız, TC kimlik numarasına sahip tüm vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşılarımızı ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler. Tabii ki önceliğimiz bu merkezde gurbetçilerimiz. Kapıdan gelen gurbetçilerimizin aşılanmasını sağlamak. Ama gerek yurtdışına çıkan vatandaşlarımız, gerekse Edirne halkımız, istediği zaman 24 saat açık olan bu aşı merkezimize başvurup aşılarını yaptırabilirler. Yeter ki aşılar kendilerine tanımlanmış ve yaş grupları tutmuş olsun. Kapıkule'den girdikten sonra zaten yönlendirme tabelalarımız var. Bu tabelalar yardımıyla direkt aşı alanımıza gelebiliyorlar. Sadece TC kimlik numaraları olması yeterli. Numaralarını bize verdikten sonra aşıla uygulaması üzerinden biz kendilerini aşılayabiliyoruz" diye konuştu.
Aşılama merkezini ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya da, sadece Kapıkule'de değil, Türkiye'deki 53 havalimanının 33'ünde de aşılama merkezi kurulduğunu söyledi. Sırakaya, "Biliyorsunuz bu süreç içerisinde yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, yurtdışı vatandaşı olup mavi kart sahibi olanlar, ya da çifte vatandaşı olanlar, veyahut sadece Türkiye vatandaşı olanların Türkiye'de Kapıkule'ye geldikten sonra bu alanda artık aşılama imkanı var. Aynı zamanda sadece Kapıkule'de değil Türkiye'nin 53 havalimanının 33 tanesinde yine yurtdışından gelen vatandaşımıza aşılama imkanı sunuyoruz. Bu vesileyle başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımıza da gösterdikleri hassasiyet, yurtdışındaki vatandaşlarımızın, bu ülkenin vatandaşları gibi asli unsuru olduğunu hissettirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA, ÇOK ŞAŞIRDIM'
Almanya'dan gelerek aşılama merkezinde aşısını yaptıran İbrahim Ayber ise, "Aşı merkezini tesadüfen gördüm, görür görmez de aşımı yaptırmak istedim. Arkadaşlar yardım ettiler. Ben de aşımı oldum ve vatandaşlık görevimi yaptım. Hizmet karşısında gerçekten şaşırdım. İlk doz aşımı oldum. Yurtdışında böyle hizmet pek görmedim. Yol güzergahlarında böyle bir hizmet yok. Çok güzel bir uygulama. Aslına bakarsanız şaşırdım" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-07-05 11:17:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

660´ncı Kırkpınar´a 40 davul ve zurna ile davet
YEREL HABERLER 660´ncı Kırkpınar´a 40 davul ve zurna ile davet
Kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç su kanalına uçtu: 1 yaralı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Edirne’yi CHP zulmünden kurtarmamız lazım” “Bir derenin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisi kuramayan belediyenin neresi örnek olacak?"
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Edirne’yi CHP ...
Bakan Varank’tan selden zarar gören esnafa destek müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Varank’tan selden zarar gören esnafa destek ...
Bakan Varank: Türkiye 2'nci çeyrekte daha da büyüyecek(2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye 2'nci çeyrekte daha da ...
Bakan Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti
Bakan Varank: “Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü”
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 ...
Bakan Varank: Türkiye 2'nci çeyrekte daha da büyüyecek
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye 2'nci çeyrekte daha da ...
Meriç'te boyu kadar yayın balığı tuttu
YEREL HABERLER Meriç'te boyu kadar yayın balığı tuttu
10 binlerce ziyaretçi bekleniyor, Kırkpınar'a, ciğerciler de hazır
YEREL HABERLER 10 binlerce ziyaretçi bekleniyor, Kırkpınar'a, ...
Edirne'de kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı 16 ay sonra açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı 16 ay ...
Keşan’da pazara gelenler alışverişe çıkmadan aşılandı
YEREL HABERLER Keşan’da pazara gelenler alışverişe çıkmadan aşılandı
Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı
Pazar yerine gelenler önce aşı oldu, ardından alışveriş yaptı
YEREL HABERLER Pazar yerine gelenler önce aşı oldu, ardından ...
AK Parti´li Aksal: Edirne´nin çok ciddi bir alt yapı sorunu var
YEREL HABERLER AK Parti´li Aksal: Edirne´nin çok ciddi bir alt yapı ...
Edirne'de dolu, yüzlerce dekar tarım arazisine zarar verdi
YEREL HABERLER Edirne'de dolu, yüzlerce dekar tarım arazisine zarar ...
Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar ...
Sel felaketi mağduru esnaf, yaralarını sarmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Sel felaketi mağduru esnaf, yaralarını sarmaya ...
Hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri, kendi birimlerinde yaşayacak Sağlık çalışanlarının isimleri görev yaptıkları birimlerde yaşatılacak
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri, ...
Edirne’de esnaf ve vatandaşların altyapı yetersizliği tepkisi
YEREL HABERLER Edirne’de esnaf ve vatandaşların altyapı yetersizliği ...
Elektrik direkleri tren vagonlarının üstüne devrildi
YEREL HABERLER Elektrik direkleri tren vagonlarının üstüne devrildi