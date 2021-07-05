Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğüne iletişim eğitimi

112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü çağrı alıcı ve çağrı yönlendirici 90 personele Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokul Müdürlüğü tarafından iletişim eğitimi verildi.

112 Acil Çağrı Merkez Müdürü İsmail Öztuna ve Sosyal Bilimler Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler arasında gerçekleşen iş birliği görüşmeleri neticesinde “112 Acil Çağrı Merkezince sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik 112 AÇM'de çalışan çağrı alıcı ve yönlendiricilerin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve günlük yaşantılarında stresle baş etme becerilerinin kazandırılması” eğitim semineri düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda tüm çağrı alıcı ve yönlendirici personelin hizmet sırasında karşılaştığı sorunlar ve zorlandıkları durumlar hakkında bilgi toplanarak iki aşamalı hizmet içi eğitim programı oluşturuldu.

Ön Eğitimde Öğr. Gör. Dr. Ramazan Çelik tarafından “Etkili İletişim”, Öğr. Gör. Dr. Zuhal Demir tarafından “İkna Yöntemleri ve Uygulamaları”, Öğr. Gör. Sena Daşkıran tarafından “Duyguları Tanıma Becerileri” eğitimleri interaktif olarak 3 grup halinde toplam 77 personele verildi.

İkinci aşamada katılımcılarla 1015 kişilik gruplar halinde, Öğr. Gör. Sena Daşkıran tarafından atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarında Sanatla Terapi ve Duyguların Farkında Olma, Olumlu Duygulanım Üretme çalışmaları gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan eğitimler hakkında Merkez Müdürü İsmail Öztuna kurum çalışanlarından çok güzel geri bildirimler aldıklarını belirterek, başta Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler olmak üzere katkı sağlayan akademik personele teşekkür ve saygılarını sundu.

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