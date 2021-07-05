Edirne’ye sağlık alanında 62 personel daha katılıyor Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: “731 kişiyi istihdam ettik, 62 yeni çalışma arkadaşı daha kazanacağız”

Edirne’de en büyük sağlık kuruluşu hastanesinde istihdam edeceği eczacı, hemşire, sağlık teknikeri, laborant, röntgen teknisyeni ve odyolog kadrolarında görev yapmak üzere toplam 62 sağlık çalışanı, KPSS puanı baz alınarak Trakya Üniversitesi ailesine katılıyor.

Göreve geldikleri günden bu yana sağlık alanında verdikleri hizmetlerin teknolojik altyapısının yanı sıra insan gücünü de geliştirme gayreti içinde olduklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Biz gücünü insandan alan ve huzurlu bir aile ortamı kurmayı hedefleyen bir yönetim anlayışına sahibiz. Verdiğimiz hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflerken yetişmiş insan gücümüzü de geliştirerek istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sağlık alanında verdiğimiz modern hizmetleri, insan gücü ile desteklemek adına göreve başladığımız Ağustos 2016’dan bu yana 389 hemşire ile birlikte toplam 162 eczacı, ebe, psikolog, sağlık teknisyeni ve teknikeri ve 180 temizlik ve hasta bakım çalışanı ailemize katıldı. İlk günümüzden bugüne toplamda 731 kişiyi istihdam ettiğimiz hastanemize 62 yeni çalışma arkadaşı daha kazandırıyoruz. Üniversitemizin istihdam gücünü artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.



“Tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ederim”

Trakya Üniversitesi’nin tüm çalışma ve projelerine her zaman gönülden destek olan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, sağlık ordusunu güçlendirme konusundaki çabalara katkı sağlayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal'a teşekkür eden Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Bilhassa Covid19 ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımızın istihdamına öncelik verdik. Bu mücadelede bugüne kadar büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha yürekten teşekkürlerimizi sunarım. Trakya'nın ve Balkanlar'ın en büyük, en köklü sağlık merkezi niteliğindeki hastanemizde, hizmetlerimizin kalitesinin daha da artması için var gücümüzle çalışmaya ve bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da etki ve yetki alanımızda yer alan herkese en iyi, en gelişmiş sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Ailemizin yeni üyelerini tebrik ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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