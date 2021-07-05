Kırkpınar’a kısıtlı sayıda seyirci alınacak

Edirne'de 91011 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne korona virüs sebebiyle 3’te 1 oranında seyirci alınacağı açıklandı.

Yağlı güreş seyircisinde ve pehlivanlarda büyük bir özlemin olduğunu belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar’a 3/1 kapasiteli seyirci alınacağını söyledi. Gürkan, “En son 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne 2 bin 500 yakın pehlivan katılmıştı, çeşitli boylarda. Bu yıl da bu rakamın 3 bine çıkacağını öngörüyoruz. Her pehlivanın hayali, ideali tarihi Kırkpınar çayırında güreş tutmaktır, dualı çayıra çıkıp güreşmektir. Federasyonunu Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler, bizim taleplerimiz sonucunda kapasitemizin 3/1 oranında seyirci alınmasına izin verildi. Tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nın 13 bin koltuk kapasitesi var. Bunun 3/1’i 4 bin 300 civarında seyirci alacağız. Ata sporumuz yağlı güreş için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.