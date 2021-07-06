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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de FETÖ şüphelisi tutuklandı

İHA

Edirne’de FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye getirilen E.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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