Edirne’de FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen E.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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