Cezaevi firarisi hükümlü, meyve- sebze halinde yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´de, 'çocuğu fuhşa teşvik etmek', 'fuhşa aracılık etmek' ve 'fuhuş yaptırmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi A.G., Keşan Sebze ve Meyve Hali´nde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu´nca `çocukları fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak veya yer temin etmek´ ile `bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek´ suçlarından hakkında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan A.G., Keşan Sebze ve Meyve Hali´nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-07-07 10:57:15
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