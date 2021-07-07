Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı

İHA

Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı

Yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek için akın akın Türkiye’ye gelen gurbetçi vatandaşlar esnafın yüzünü güldürüyor. Türkiye’ye giriş yaptıkları gibi Edirne’de konaklayan ve gün boyu alışveriş yapan gurbetçi vatandaşların ekonomiye katkılarının yadsınamaz olduğunu ifade eden bölge esnafı, mutlu olduğunu söyledi.
Türkiye’nin korona virüs salgınıyla başarılı mücadelesi gurbetçi vatandaşların güvenle Türkiye’ye gelmesini sağlıyor. Yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen gurbetçilerin, ana vatana gelişleri Kapıkule Sınır Kapısı’nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Sınır Kapısı’nda bulunan 11 peronun aktif olması uzun kuyrukların oluşmasının önüne geçiyor. Sınır Kapısı’ndaki işlemlerinin ardından Edirne’nin kent merkezinde alışveriş yapıp konaklamayı tercih eden gurbetçi vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. Haziran ayında Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 380 bin gurbetçinin giriş yaptığı öğrenilirken, kent merkezindeki otellerde dinlenmek için konaklamayı tercih eden gurbetçi vatandaşlar otellerde de yoğunluk oluşturuyor.

Her yer gurbetçi vatandaşlarla dolup taşıyor
Edirne’de bir otelin müdürü Ümit Yazıcı, konaklamak için gurbetçilerin otelleri tercih etmesiyle birlikte, zaman zaman otellerde yer kalmadığını söyledi. Kent esnaflarından Emin Özbostan da, gurbetçi vatandaşların ekonomiye ciddi katkı sağladıklarını anlattı. Bahri Bey Ciğercisi işletmecisi ve Edirne Tava Ciğer Tanıtma ve Koruma Kurulu Başkanı Bahri Dinar da, gurbetçilerin akın akın geldiğini belirterek, şehir merkezinin gurbetçi vatandaşlarla dolup taştığını ifade etti. Tava ciğer yiyen gurbetçi vatandaşlar, Edirne’nin çok güzel bir kent olduğunu söylediler.

“Türkiye’nin 1 saatini 1 aya değişmem”
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan gurbetçi vatandaşlar duygu dolu açıklamalarda bulundu. Bir gurbetçi vatandaş, “memleketimiz gibi yok, buranın 1 saatini oranın 1 ayına değiştirmem” dedi.
Bir başka gurbetçi vatandaş da “uzun yolları vatanımız için geldik” açıklamasında bulundu. Bir diğer gurbetçi vatandaş da, “Buraya her geldiğimizde ayrı bir duyguyla geliyoruz. Her gelişimizde ayrı bir heyecanımız oluyor” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzunköprü MYO’da çevrim içi mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Uzunköprü MYO’da çevrim içi mezuniyet heyecanı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 8 milyon 800 bin liralık kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 8 milyon 800 bin liralık ...
Barajda balık tutarken, suya düşüp ağa takılınca boğuldu
YEREL HABERLER Barajda balık tutarken, suya düşüp ağa takılınca ...
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
YEREL HABERLER 12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ...
Cezaevi firarisi hükümlü, meyve- sebze halinde yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi hükümlü, meyve- sebze halinde ...
Kırkpınar’ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi
YEREL HABERLER Kırkpınar’ın seyircili yapılacak olması esnafı ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Kılıçdaroğlu, gel milletin önünde tartışalım" İnce, partisinin Edirne İl Başkanlığının açılışını yaptı
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Kılıçdaroğlu, ...
Traktör römorkuna çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Traktör römorkuna çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ...
Muharrem İnce: Lafımın arkasındayım, geri vites yok
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Lafımın arkasındayım, geri vites yok
Otomobil, römorka çarptı; sürücü ile annesi yaralandı, eşi öldü
YEREL HABERLER Otomobil, römorka çarptı; sürücü ile annesi ...
40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul zurnalı davet
YEREL HABERLER 40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul ...
Edirne’de çevrim içi “Arkeoloji” konuşuldu
YEREL HABERLER Edirne’de çevrim içi “Arkeoloji” konuşuldu
Edirne’de FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne’de FETÖ şüphelisi tutuklandı
18 yaşındaki genç futbolcu denizde boğularak can verdi
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç futbolcu denizde boğularak can ...
Kütahya şehidi memleketi Edirne’de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kütahya şehidi memleketi Edirne’de son yolculuğuna ...
Kütahya şehidi memleketi Edirne’de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kütahya şehidi memleketi Edirne’de son yolculuğuna ...
Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü(3)
YEREL HABERLER Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş ...
Kırkpınar’a kısıtlı sayıda seyirci alınacak
YEREL HABERLER Kırkpınar’a kısıtlı sayıda seyirci alınacak
Kırkpınar, Er Meydanı kapasitesinin 3´te 1´i oranında seyircili yapılacak
YEREL HABERLER Kırkpınar, Er Meydanı kapasitesinin 3´te 1´i oranında ...
Edirne’ye sağlık alanında 62 personel daha katılıyor Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: “731 kişiyi istihdam ettik, 62 yeni çalışma arkadaşı daha kazanacağız”
YEREL HABERLER Edirne’ye sağlık alanında 62 personel daha katılıyor Rektör Prof. ...
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğüne iletişim eğitimi
YEREL HABERLER Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan, 112 Acil ...
ETSO Başkanı Zıpkınkurt, TBMM Başkanı Şentop ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Zıpkınkurt, TBMM Başkanı Şentop ile bir ...
Mobile vaccination center for 'expatriates' at Kapikule Border Gate
YEREL HABERLER Mobile vaccination center for 'expatriates' at ...
Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü
YEREL HABERLER Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş ...