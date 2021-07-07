Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri almaya geldim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri almaya geldim

DHA

Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri almaya geldim


Olgay GÜLER / EDİRNE (DHA)EDİRNE'de, bu yıl pandemi tedbirleri altında Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırmaya başladı. 2019 yılında başpehlivan olarak şampiyonluğu göğüsleyen Ali Gürbüz, 2 sene ayrı kaldıkları güreşi çok özlediklerini, bu yıl da kemer almak için geldiğini belirterek, "İnşallah kemer almaya geldim. 2019'da kazandığım başpehlivanlığı devam ettirip, bu sene de başpehlivan olmak istiyorum" dedi.
Edirne'de bu yıl 9-11 Temmuz tarihleri arasında 660'ıncısı gerçekleştirilecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırmaya başladı. PCR testlerinin negatif olduğuna dair sonuçlarını ibraz ederek kayıtlarını yaptıran pehlivanlar, bağlı bulundukları sıkletlerde kura çekti. Kente gelen pehlivanlar sabahın erken saatlerinden itibaren salonun yolunu tutarken, Kırkpınar'ın son şampiyonu Ali Gürbüz de ilk kayıt yaptıran başpehlivanlar arasında yerini aldı.  
'KEMERİ ALMAYA GELDİM'
Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında ara verilen, tarihi organizasyonun son başpehlivanı Ali Gürbüz, ayrı kaldıkları güreşleri çok özlediklerini söyledi. Mimar Sinan Spor Salonu'na gelerek kaydını yaptıran Gürbüz, "Kırkpınar'a 2 sene ara verildi, tekrar 2021 yılında bir kaç güreşle başladı. Kırkpınar'a geldik, inşallah 2019'da kazandığım başpehlivanlığı devam ettirip, bu sene de başpehlivan olmak istiyorum. Bunun doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık, çalıştık. Bundan sonrası Allah'ın kısmeti. İnşallah kemer almaya geldim" dedi.
'İNŞALLAH BİR DAHA ER MEYDANLARI PEHLİVANSIZ KALMAZ'
Güreşleri çok özlediklerini söyleyen Gürbüz, "Gerçekten çok özledik. Hem güreşçiler, hem seyirciler, hem camiada büyük bir özlem vardı. Bu sene başlamasıyla bu özlem bitti. İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız ve er meydanları pehlivansız kalmaz. Bu yıl gerçekten iyi hazırlandık, hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.
ÜNLÜ: KIRKPINAR TARİHİNİN EN İYİ GÜREŞLERİNİ İZLEYECEĞİZ
Güreş Federasyon Yağlı Güreş Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü de bu yıl 660 yıllık yağlı güreş tarihindeki en iyi güreşlerin izleneceğini dile getirdi. Ünlü, "Ben şuna inanıyorum ki, 660 yıllık tarihinde Kırkpınar'ın en iyi güreşlerini izleyeceğiz bu sene. Pandemide güreşçiler kızıştı, kendini buraya hazırladılar. Bu yıl süper geçecek güreşler. Pehlivanların arasında şöyle bir deyim vardır; sen bu güreşi bir yıl bırakırsan, bu güreş seni 1 hafta bırakır. 1 ay bırakırsan 1 sene bırakır. Ama pehlivanlarımız iyi hazırlanmışlar, bu son iki güreşlerde bu belli oldu. Kumluca ve Çalı'da, hazır olduklarını belli ettiler. Şu anda hepsi hazır, çok güzel güreşler izleyeceğiz bu sene. Yaklaşık 2500 3000 arasında katılım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda başlayan güreşçi kayıtları, iki gün sürecek. Kayıtlar yarın saat 17.00'da sona erecek ve kayıt yaptıran toplam güreşçi sayısı belli olacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ali Gürbüz'ün kayıt yaptırmaya gelişi
Gürbüz'ün kayıt yaptırması
Kayıt yaptıran güreşçilerden detay
Ali Gürbüz röportaj
Salondan genel detay
Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü röportaj
Kayıt yaptıran güreşçilerden detay
Salonun dışından detayDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-07-07 13:37:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzunköprü MYO’da çevrim içi mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Uzunköprü MYO’da çevrim içi mezuniyet heyecanı
Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı
YEREL HABERLER Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi ...
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 8 milyon 800 bin liralık kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 8 milyon 800 bin liralık ...
Barajda balık tutarken, suya düşüp ağa takılınca boğuldu
YEREL HABERLER Barajda balık tutarken, suya düşüp ağa takılınca ...
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
YEREL HABERLER 12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ...
Cezaevi firarisi hükümlü, meyve- sebze halinde yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi hükümlü, meyve- sebze halinde ...
Kırkpınar’ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi
YEREL HABERLER Kırkpınar’ın seyircili yapılacak olması esnafı ...
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Kılıçdaroğlu, gel milletin önünde tartışalım" İnce, partisinin Edirne İl Başkanlığının açılışını yaptı
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Kılıçdaroğlu, ...
Traktör römorkuna çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Traktör römorkuna çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ...
Muharrem İnce: Lafımın arkasındayım, geri vites yok
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Lafımın arkasındayım, geri vites yok
Otomobil, römorka çarptı; sürücü ile annesi yaralandı, eşi öldü
YEREL HABERLER Otomobil, römorka çarptı; sürücü ile annesi ...
40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul zurnalı davet
YEREL HABERLER 40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul ...
Edirne’de çevrim içi “Arkeoloji” konuşuldu
YEREL HABERLER Edirne’de çevrim içi “Arkeoloji” konuşuldu
Edirne’de FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne’de FETÖ şüphelisi tutuklandı
18 yaşındaki genç futbolcu denizde boğularak can verdi
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç futbolcu denizde boğularak can ...
Kütahya şehidi memleketi Edirne’de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kütahya şehidi memleketi Edirne’de son yolculuğuna ...
Kütahya şehidi memleketi Edirne’de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kütahya şehidi memleketi Edirne’de son yolculuğuna ...
Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü(3)
YEREL HABERLER Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş ...
Kırkpınar’a kısıtlı sayıda seyirci alınacak
YEREL HABERLER Kırkpınar’a kısıtlı sayıda seyirci alınacak
Kırkpınar, Er Meydanı kapasitesinin 3´te 1´i oranında seyircili yapılacak
YEREL HABERLER Kırkpınar, Er Meydanı kapasitesinin 3´te 1´i oranında ...
Edirne’ye sağlık alanında 62 personel daha katılıyor Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: “731 kişiyi istihdam ettik, 62 yeni çalışma arkadaşı daha kazanacağız”
YEREL HABERLER Edirne’ye sağlık alanında 62 personel daha katılıyor Rektör Prof. ...
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğüne iletişim eğitimi
YEREL HABERLER Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan, 112 Acil ...
ETSO Başkanı Zıpkınkurt, TBMM Başkanı Şentop ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Zıpkınkurt, TBMM Başkanı Şentop ile bir ...
Mobile vaccination center for 'expatriates' at Kapikule Border Gate
YEREL HABERLER Mobile vaccination center for 'expatriates' at ...