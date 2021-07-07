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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Türkyılmaz, Bakan Hajdari ile görüştü

İHA

Prof. Dr. Türkyılmaz, Bakan Hajdari ile görüştü

Prof. Dr. Türkyılmaz ve beraberindeki heyet, Kosova Cumhuriyeti Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ile bir araya geldi. Görüşmede, Trakya Üniversitesi’nin iş birliğinde, Kosova’da kurulması hedeflenen teknopark modeli başta olmak üzere kurumlar arası iş birliği gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kosova Cumhuriyeti Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada’dan oluşan Trakya Üniversitesi heyetini kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Trakya Üniversitesi’nin Kosova özelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Bakan Rozeta Hajdari’ye bilgiler veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, kısa süre önce Kosova’da hayata geçirilmesi yönünde önemli adımların atıldığı teknopark konusunda bir brifing verdi.
Mart ayında yaşanan hükümet değişikliğinin ardından göreve getirilen Bakan Rozeta Hajdari’ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde de bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, ArGe ve inovasyonun merkezi olan teknopark modelinin, Kosova’nın nitelikli iş gücü ve istihdamına yapacağı katkılardan söz ederek, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Toplantıda, Kosova başta olmak üzere Balkanların ekonomik, teknolojik ve yenilikçi gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, “Trakya Üniversitesi olarak bölgemize ve Balkanlar’a her konuda hizmet etmek ve katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitim, sağlık, kültür ve bilim alanındaki proaktif iş birliklerimizi bilişim, teknoloji ve inovasyon ile genişletmek ve kardeş ülke Kosova ile buluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda Kosova’da yeni iş alanları ve iş birlikleri oluşturma hedefindeyiz. Teknopark projesinin, gençlere yönelik istihdam oluşturulması ve gelecekleri ile ilgili karar almalarında çok önemli fırsatlar sunacağı düşüncesindeyiz. Bu tür iş birliklerinin ayrıca, gelişen ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına da olumlu katkılar sunmasını bekliyoruz. Bu anlamda üzerimize düşen ne varsa yapmaya ve sahip olduğumuz tüm imkânları Kosova ile paylaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Trakya Üniversitesi heyetine, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Rozeta Hajdari, Kosova’nın ekonomik gelişmesi ve kalkınması için doğacak her türlü iş birliğini önemsediklerini belirterek, bu konudaki yaklaşımları için Trakya Üniversitesi’ne teşekkür etti. Öte yandan kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımını değerli bulduklarını ve bu doğrultuda Trakya Üniversitesi’nin de birikimlerinden yararlanmak istediklerini dile getiren Bakan Rozeta Hajdari, “Yeni dönemde, iş birliği içinde olduğumuz kurumların ve projelerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. İş birlikleri, hem tecrübe paylaşımı hem de mevcut potansiyelin ve imkânların değerlendirilmesi açısından son derece önemli. Trakya Üniversitesi’ne ve Türkiye’ye, Kosova’ya verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.

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