Yaralı bulunan yavru doğan tedaviye alındı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE´nin Keşan ilçesinde kanadından yaralı yavru doğan, tedaviye alındı.

Keşan çarşı merkezinde bir aracın çarpması sonucu kanadından yaralanan ve uçamayan yavru doğanı fark eden vatandaşlar, yaralı kuşu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği´ne getirdi. Koruma altına alınan yavru doğan, tedavi edilmek üzere Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-07-08 15:39:19



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