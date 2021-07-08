Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlıyor



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ara verilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 660´ıncısı yarın başlayacak. Pazar günü yapılacak Başpehlivanlık final güreşi ile sona erecek tarihi organizasyonun açılışı yarın Sarayiçi Er Meydanı´nda saat 18.30´da yapılacak. Güreşleri, pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun da izlemesi bekleniyor.

660´ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın saat 10.00´da Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim´in Talatpaşa Caddesi´nde karşılanmasıyla başlayacak. Daha sonra kortej, Belediye Başkanlığı önünden Atatürk Anıtı´na hareket edecek. Kırkpınar çelenginin sunumundan sonra saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı söylenecek. Pehlivanlar Mezarlığı´nı ziyaretten sonra saat 11.15´te Saraçlar Caddesi´ne taşınan 1973 yılında Heykeltraş Tankut Öktem tarafından yapılan Pehlivan Heykeli´nin açılış töreni yapılacak. Saat 12.00´de de Selimiye Camii´nde mevlit okutulacak.

BİR YIL ARADAN SONRA

Saat 18.30´da da Sarayiçi Er Meydanı´nda yağlı güreşlerin açılışı yapılacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kırkpınar Marşı´nın okunmasının ardından 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz göndere bayrak çekecek. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp konuşacak ve güreşe katılan pehlivanların resmi geçit töreni gerçekleşecek.

10 Temmuz Cumartesi Günü ise 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri müsabakaları gün boyunca sürecek. 11 Temmuz Pazar Günü, güreşler 09.00´da başlayacak. Saat:13.30´da Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi´nin Açılış Töreni gerçekleştirilecek. Saat 15.00´te ise 2022 yılı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Ağalık Koç Satış İhalesi yapılacak. Saat 17.30´da ise 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nin Başpehlivanlık Güreşi gerçekleştirilecek. Program saat 18.30´da 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ödül töreni ile son bulacak.

ŞENTOP VE KILIÇDAROĞLU PAZAR GÜNÜ EDİRNE'DE

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da pazar günü Edirne'ye geliyor. Kentte bir takım açılışlara katılacak Kılıçdaroğlu ve Şentop, final güreşlerini statta izleyecek.DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-07-08 17:15:20



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