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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyalarını taşıdılar

İHA

Öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyalarını taşıdılar

Edirne'de ilkokul müdürü ile 4 veli bir araya gelip, öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyası taşıdı.
Edirne'de ilkokul müdürü Ertan Çekiç ile 4 veli bir araya gelip, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve okul eksikliklerini gidermek için saman balyası taşıdı. Velilerle birlikte iki günde 720 saman balyası taşıyan Çekiç, elde ettikleri geliri okul aile birliğine bağışlayacaklarını söyledi.
Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, okulda ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek için hasat edilen tarlalarda saman balyası taşıma kararı aldı. Kendisiyle birlikte 4 veliyi ikna eden Çekiç, iki gün boyunca 720 saman balyası taşıdı. Balya başına 2 liradan elde ettikleri toplam bin 440 liralık geliri okul aile birliğine bağışlayacaklarını belirterek, "Trakya'da balya döneminde öğrencilere biraz daha katkı sağlayabilmek, okul eksiklerini giderebilmek için değerli velilerimle ki bana göre dünyanın en değerli insanları, alın teri ve emekle evlerine ekmek götüren insanlar. Onlarla beraber böyle bir proje hayata geçirelim istedik. Dün 360, bugün de 360 toplam 720 balyayı okulumuz için attık ve velilerimizle beraber bu alın teri balyaların gelirini okul aile birliğine bağışlıyoruz" dedi.
Velilerden Fırat Şafak ise, "Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocamız bize böyle bir şey teklif ettiğinde hiç düşünmeden kabul ettik. Biz de destek olmak istedik. Biraz yorulduk ama gururla yaptık" diye konuştu.
Velilerden Cihan Kumlu da, "40 derece sıcaklıkta saman atıyoruz şu anda. Aldığımız paraların tamamını çocukların eğitimi, ihtiyaçları için bağışlayacağız. Hiç düşünmeden kabul ettik böyle bir projeyi. Gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Faydamız oluyor en azından. İnşallah bu örnek olur" ifadelerini kullandı.

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