Yaralı yavru doğan tedavi altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı yavru doğan tedavi altına alındı

İHA

Yaralı yavru doğan tedavi altına alındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde araçların çarpıp yaraladığı yavru doğan, polise teslim edildi. Tedavisi tamamlanan kuş, Edirne DMKP tarafından tekrar doğaya salınacak.
Keşan'da şehir merkezinde araçların çarpıp yaraladığı ve aldığı darbeler sebebiyle uçma yetisini kaybeden yavru bir doğan bulundu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine getirilen talihsiz kuş burada korunmaya alındıktan sonra tedavisi yapılıp tekrar doğaya salınmak üzere İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DMKP) teslim edildi.
Hayati tehlikesi bulunmayan yavru doğanın, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğa salınacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
YEREL HABERLER 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
YEREL HABERLER Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
(DRONE) Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
YEREL HABERLER (DRONE) Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, ...
Balaban kardeşlerin mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Balaban kardeşlerin mezuniyet heyecanı
Öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyalarını taşıdılar
YEREL HABERLER Öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyalarını ...
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlıyor
YEREL HABERLER Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlıyor
Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, ...
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi yumrukladı
YEREL HABERLER Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, ...
Müdür ve veliler, okul ve öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyası taşıdı
YEREL HABERLER Müdür ve veliler, okul ve öğrencilerin ihtiyaçları ...
Yaralı bulunan yavru doğan tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan yavru doğan tedaviye alındı
Edirne’de öğrenciler eserlerini sergiledi
YEREL HABERLER Edirne’de öğrenciler eserlerini sergiledi
Kırkpınar'a turist akını, otellerde yer kalmadı
YEREL HABERLER Kırkpınar'a turist akını, otellerde yer kalmadı
(Özel haber) Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar’da seyirci olacak
YEREL HABERLER (Özel haber) Survivor Şampiyonu İsmail Balaban ...
Minik pehlivanın hayali 650 gram ağırlığa bağlı 650 gram fazla kilosunu vermek için 31 derecede ter döktü
YEREL HABERLER Minik pehlivanın hayali 650 gram ağırlığa bağlı 650 ...
Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi
YEREL HABERLER Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi
Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023’e kadar uzattı
YEREL HABERLER Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023’e kadar uzattı
Çocukları fuhuşa teşvik suçu firarisi meyve sebze halinde yakalandı
YEREL HABERLER Çocukları fuhuşa teşvik suçu firarisi meyve sebze ...
Balık tutarken suya düştü, ağa takıldı boğuldu
YEREL HABERLER Balık tutarken suya düştü, ağa takıldı boğuldu
Prof. Dr. Türkyılmaz, Bakan Hajdari ile görüştü
YEREL HABERLER Prof. Dr. Türkyılmaz, Bakan Hajdari ile görüştü
Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri almaya geldim
YEREL HABERLER Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri ...
Uzunköprü MYO’da çevrim içi mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Uzunköprü MYO’da çevrim içi mezuniyet heyecanı
Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı
YEREL HABERLER Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi ...
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 8 milyon 800 bin liralık kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 8 milyon 800 bin liralık ...
Barajda balık tutarken, suya düşüp ağa takılınca boğuldu
YEREL HABERLER Barajda balık tutarken, suya düşüp ağa takılınca ...