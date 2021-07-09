Bakan Koca spor müsabakaları için müjdeyi vermişti, Kırkpınar Güreşleri seyircili düzenleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Temmuz'dan itibaren spor müsabakalarının tedbirli şekilde seyircili oynanabileceğini açıklamasının ardından, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kısıtlı sayıda seyirciyle düzenleniyor.

Spor camiasının merakla beklediği seyirci konusunda geçen haftalarda müjdeli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının tedbirli şekilde seyircili oynanabileceğini belirtmişti. Korona virüs tedbirleri kapsamında Edirne’de bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de, Er Meydanı’nın kapasitesinin 3’te 1’i kadar seyircinin katılımıyla gerçekleştirilmesine izin verildi.

Korana virüs tedbirleri kapsamında seyirci tribününe alınan seyirciler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde güreşleri izlemek için sabahın erken saatlerinde Er Meydan’ında yerini aldı. Bir yıl aradan sonra hem Kırkpınar’a kavuşmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen güreş severler, seyirci izni verilmesiyle birlikte mutluluk duyduklarını ifade etti.

Güreşleri izlemek için geldiğini söyleyen güreş sevdalısı Fahrettin Can, 2 sene sonra Kırkpınar’da olmaktan mutluluk yaşadığını belirterek, “İstanbul’dan güreşleri hem seyretmeye hem de pehlivan oğlumu izlemeye geldim. Kırkpınar’da olmaktan gurur duyuyorum, seyircili olması bizi daha da mutlu etti” dedi.

Kocaeli’den güreş için gelen Hüseyin Topçu, bir senedir özlem kaldığı Kırkpınar’a geldiğini ve seyircili bir şekilde gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Antalya’dan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen Feridun Güllü, 2 sene sonra Kırkpınar’da olmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

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