Bakan Koca spor müsabakaları için müjdeyi vermişti, Kırkpınar Güreşleri seyircili düzenleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Koca spor müsabakaları için müjdeyi vermişti, Kırkpınar Güreşleri seyircili düzenleniyor

İHA

Bakan Koca spor müsabakaları için müjdeyi vermişti, Kırkpınar Güreşleri seyircili düzenleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Temmuz'dan itibaren spor müsabakalarının tedbirli şekilde seyircili oynanabileceğini açıklamasının ardından, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kısıtlı sayıda seyirciyle düzenleniyor.
Spor camiasının merakla beklediği seyirci konusunda geçen haftalarda müjdeli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının tedbirli şekilde seyircili oynanabileceğini belirtmişti. Korona virüs tedbirleri kapsamında Edirne’de bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de, Er Meydanı’nın kapasitesinin 3’te 1’i kadar seyircinin katılımıyla gerçekleştirilmesine izin verildi.
Korana virüs tedbirleri kapsamında seyirci tribününe alınan seyirciler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde güreşleri izlemek için sabahın erken saatlerinde Er Meydan’ında yerini aldı. Bir yıl aradan sonra hem Kırkpınar’a kavuşmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen güreş severler, seyirci izni verilmesiyle birlikte mutluluk duyduklarını ifade etti.
Güreşleri izlemek için geldiğini söyleyen güreş sevdalısı Fahrettin Can, 2 sene sonra Kırkpınar’da olmaktan mutluluk yaşadığını belirterek, “İstanbul’dan güreşleri hem seyretmeye hem de pehlivan oğlumu izlemeye geldim. Kırkpınar’da olmaktan gurur duyuyorum, seyircili olması bizi daha da mutlu etti” dedi.
Kocaeli’den güreş için gelen Hüseyin Topçu, bir senedir özlem kaldığı Kırkpınar’a geldiğini ve seyircili bir şekilde gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Antalya’dan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen Feridun Güllü, 2 sene sonra Kırkpınar’da olmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla ...
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
YEREL HABERLER Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
YEREL HABERLER Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla ...
Yaralı yavru doğan tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı yavru doğan tedavi altına alındı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
YEREL HABERLER 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
YEREL HABERLER Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
(DRONE) Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
YEREL HABERLER (DRONE) Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, ...
Balaban kardeşlerin mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Balaban kardeşlerin mezuniyet heyecanı
Öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyalarını taşıdılar
YEREL HABERLER Öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyalarını ...
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlıyor
YEREL HABERLER Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlıyor
Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, ...
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi yumrukladı
YEREL HABERLER Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, ...
Müdür ve veliler, okul ve öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyası taşıdı
YEREL HABERLER Müdür ve veliler, okul ve öğrencilerin ihtiyaçları ...
Yaralı bulunan yavru doğan tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan yavru doğan tedaviye alındı
Edirne’de öğrenciler eserlerini sergiledi
YEREL HABERLER Edirne’de öğrenciler eserlerini sergiledi
Kırkpınar'a turist akını, otellerde yer kalmadı
YEREL HABERLER Kırkpınar'a turist akını, otellerde yer kalmadı
(Özel haber) Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar’da seyirci olacak
YEREL HABERLER (Özel haber) Survivor Şampiyonu İsmail Balaban ...
Minik pehlivanın hayali 650 gram ağırlığa bağlı 650 gram fazla kilosunu vermek için 31 derecede ter döktü
YEREL HABERLER Minik pehlivanın hayali 650 gram ağırlığa bağlı 650 ...
Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi
YEREL HABERLER Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi
Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023’e kadar uzattı
YEREL HABERLER Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023’e kadar uzattı
Çocukları fuhuşa teşvik suçu firarisi meyve sebze halinde yakalandı
YEREL HABERLER Çocukları fuhuşa teşvik suçu firarisi meyve sebze ...
Balık tutarken suya düştü, ağa takıldı boğuldu
YEREL HABERLER Balık tutarken suya düştü, ağa takıldı boğuldu
Prof. Dr. Türkyılmaz, Bakan Hajdari ile görüştü
YEREL HABERLER Prof. Dr. Türkyılmaz, Bakan Hajdari ile görüştü
Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri almaya geldim
YEREL HABERLER Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri ...