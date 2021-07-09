Kıspet ustalarının özlemi Kırkpınar’la son buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıspet ustalarının özlemi Kırkpınar’la son buldu

İHA

Kıspet ustalarının özlemi Kırkpınar’la son buldu

660’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapılacak olması, pehlivanlardan kıspet ustalarına, esnaflardan güreş severlere kadar birçok kesimin yüzünü güldürdü. Dualarla çayırda güreşecek olan pehlivanların kıspetleri mesleğin son temsilcilerinden olan ustaların ellerinden çıkıyor.
Geçtiğimiz yıl Covid19 salgın tedbirleri nedeniyle yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 660’ncısı gerçekleştiriliyor. Alınan karar pehlivanları olduğu kadar kıspet ustalarını da sevindirdi. Salgın sebebiyle zor günler yaşayan ustaların yüzü Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile güldü. Dualı çayırda güreşecek pehlivanların kıspetlerini yetiştirmek için gecesini gündüzüne katan ustalar geleneksel ve el yapımı kispet üretiminin devamı için mücadele veriyor.
Başta Kırkpınar olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki er meydanlarında mücadele veren pehlivanlara kispet diken ustalar, Edirne’deki yerini aldı. Pehlivan kayıtlarının başlaması ile birlikte Mimar Sinan Spor Salonu önünde çadır kuran kıspet ustaları, gece gündüz demeden dikim ve işleme yapıyor.
Ustalarının ellerinde kültürel bir öğe olarak geleceğe taşınan ve pehlivan pantolonu olarak bilinen kispet, el işçiliği ve ustalıkla işlenirken bu işin ustaları da azalıyor. Türkiye'nin sayılı kispet ustasından birisi olan Samsunlu Uğur Kesen, geleneksel, el yapımı kispet üretiminin devamı için mücadele veriyor.
Kıspet dikmeyi Bigalı İrfan Şahin ustadan öğrendiğini söyleyen Uğur Kesen, 20 yıldan beri bu geleneği yaşatmak için mücadele verdiklerini belirtti. İlk başladığında 150 pehlivan için kıspet diktiğini aktaran Usta Kesen, pehlivan sayısı arttıkça üretimin bin 500’e kadar çıktığını ve her yıl sayının artarak devam ettiğini ifade etti.
Bu yıl Kumluca güreşlerinin ardından salgın etkilerinin de azalmasıyla birlikte pehlivanlar güreşlerin devamının geleceğine inandığını belirten Uğur Kesen, bu kapsamda işlerinde hareketlenme yaşandığını ve özledikleri günlere geri dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

“Boş geçen 1 yılı bu şekilde telafi ettik”
Geçen sene güreşler olmadığı için bu yıl ilginin yoğun olduğunu söyleyen Kesen, “Pehlivanların salgında kilolarında değişiklik olduğu ve ara verdikleri için yeni kıspet diktiren sayısı da fazla oldu. Şuan biz 7 kişilik ekiple çalışıyoruz. Bu çarkın dönmesi gerekiyor. 1 kıspet 2 günde dikiliyor ve tamamlanıyor. Ama ekip olarak çalışınca daha kısa sürede tamamlamış oluyoruz. Herkes bir işi yapınca toparlama ve bitirme süresi daha az oluyor. Erkek kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Ona da öğretiyorum ki bu meslek ölmesin” dedi.
Eskiden manda derisinden yapılan kispetlerin 810 kilo ağırlığında olduğunu belirten Kesen, günümüzde pehlivanların rahat etmesi için dana derisinden yaptıkları kispetlerin ağırlığını 2 kiloya kadar düşürdüklerini aktardı.
Yağlı güreşlerde pehlivanların giydiği işlenmiş deriden yapılan kispetler Samsunlu usta Özgür Öztürk Korkmaz tarafından el emeği ile işlenerek tüm Türkiye’ye pazarlanıyor. Salgının etkisinin azalması ve güreşlerin yeniden yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Korkmaz, 660 yıldır süregelen yağlı güreş geleneğinin bir parçası olan kıspeti işlemeye ve gelecek nesillere aktarmaya devam ettiklerini söyledi.

“Siparişlerimizi alıp işe koyuluyoruz”
Kıspetin son varislerinden olduklarını aktaran Korkmaz, “Bu işi yapan sayılı kişilerden biriyiz. Yaklaşık 2007 yılından beri bu işi yapıyorum. Salgın nedeniyle geçen yıl boş geçti. Bu yıl ise güreşlerin yapılmasından dolayı mutluyuz. Bu işlerimize olumlu yansıdı. Burada kıspetlerimizi kısa sürede hazırlayıp güreşçilerimize teslim ediyoruz. Siparişlerimizi alıp işe koyuluyoruz. Kıspet bedene göre değiştiği için işleme süresi de ona göre değişiyor. 67 saatte işleyip teslim etmiş oluyoruz. Geçen yıl sezona iyi hazırlanmıştık. Fakat salgın tedbirleri kapsamında güreşler de yapılmadı. 1 yıl kıspet yapamadık. Bu sene de çok yoktu. Bir anda güreşlerin yapılmasına karar verildi. Bizim de işlerimiz arttı. Güreşçiler 1 yıldır kıspet giyemiyordu. Çocuklar büyüdü, bedenler değişti. Kıspet ihtiyacının artmasıyla biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Kimseyi mağdur etmemek için kıspetleri yetiştirmeye çalıştık. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

“Güreş özlemimiz son buldu”
Kırkpınar’ın yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ve güreş özlemlerinin son bulduğunu söyleyen Antalya’dan gelen Teşvik 2 boyu güreşçilerinden Kemal Arda Akbaşak, “Talihsiz bir kaza geçirdim. Bir süre toparlandıktan sonra güreşlere hazırlanmaya devam ettim. Geçen yıl salgından dolayı güreşler olmadı özlemimiz büyüktü. 2 aydır çok sıkı bir şekilde çalışma yaptım ve iyi hazırlandım. Heyecanlı ve mutluyum. Hedefim kürsünün en başında olmak. Teşvik 2 boyunda güreşiyorum. Zorlu ve sıkı çalışmalar sonucu buralara geldik. İnşallah buradan birinci olarak dönüp memleketime bu gururu yaşatmayı düşünüyorum. Burada kıspet ustaları vardı yeni kıspet diktirdik. Şimdi onu teslim aldık son hazırlıklarımızı yaptıktan sonra dualı çayıra çıkacağız” diye konuştu.

“Yağ kokusunu hissettiğimiz zaman mutlu oluyoruz”
Paçası yırtılan kıspetlerin o kısmını yama yaparak kapattıklarını söyleyen Kıspet tamircisi Celal Keleş, “Pehlivan güreşirken parmak falan girmesin diye orayı kapatmış oluyoruz. Yeni kıspet biraz maliyetli olduğu için eskisini tamir ettirenler de oluyor. İsimliği değiştiriyoruz. Eski ismi söküp yenisini yapıştırıyoruz. Biz kıspet ustaları olarak yağ kokusuna alışmış insanlarız. Yağ kokusunu hissettiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Geçen yıl salgın nedeniyle güreşlerin yapılmamış olması herkesin özlemini arttırdı. Pehlivanlar güreşmeyi bizler de kıspet yapmayı özledik. Mutluyuz inşallah başarılı bir şekilde güreşler tamamlanır. Hayırlısı olsun” şeklinde açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Selim, törenle karşılandı
YEREL HABERLER Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Selim, törenle ...
BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı iddiasına yalanlama
YEREL HABERLER BOTAŞ'tan Saros FSRU'da denize zift akıtıldığı ...
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
YEREL HABERLER Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kent girişinde davul ...
Bakan Koca spor müsabakaları için müjdeyi vermişti, Kırkpınar Güreşleri seyircili düzenleniyor
YEREL HABERLER Bakan Koca spor müsabakaları için müjdeyi vermişti, ...
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla ...
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
YEREL HABERLER Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
YEREL HABERLER Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla ...
Yaralı yavru doğan tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı yavru doğan tedavi altına alındı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
YEREL HABERLER 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
YEREL HABERLER Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
(DRONE) Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
YEREL HABERLER (DRONE) Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, ...
Balaban kardeşlerin mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Balaban kardeşlerin mezuniyet heyecanı
Öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyalarını taşıdılar
YEREL HABERLER Öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyalarını ...
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlıyor
YEREL HABERLER Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlıyor
Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, mezuniyet heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, ...
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi yumrukladı
YEREL HABERLER Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, ...
Müdür ve veliler, okul ve öğrencilerin ihtiyaçları için saman balyası taşıdı
YEREL HABERLER Müdür ve veliler, okul ve öğrencilerin ihtiyaçları ...
Yaralı bulunan yavru doğan tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan yavru doğan tedaviye alındı
Edirne’de öğrenciler eserlerini sergiledi
YEREL HABERLER Edirne’de öğrenciler eserlerini sergiledi
Kırkpınar'a turist akını, otellerde yer kalmadı
YEREL HABERLER Kırkpınar'a turist akını, otellerde yer kalmadı
(Özel haber) Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar’da seyirci olacak
YEREL HABERLER (Özel haber) Survivor Şampiyonu İsmail Balaban ...
Minik pehlivanın hayali 650 gram ağırlığa bağlı 650 gram fazla kilosunu vermek için 31 derecede ter döktü
YEREL HABERLER Minik pehlivanın hayali 650 gram ağırlığa bağlı 650 ...
Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi
YEREL HABERLER Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi
Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023’e kadar uzattı
YEREL HABERLER Başpehlivan Koç, sözleşmesini 2023’e kadar uzattı