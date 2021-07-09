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Kırkpınar Er Meydanı, sabah-akşam dezenfekte ediliyor

DHA

Kırkpınar Er Meydanı, sabah-akşam dezenfekte ediliyor


Olgay GÜLER / Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA) Edirne'de, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından bu yıl 660´ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde, güreşçilerin ter döktüğü Er Meydanı 3 gün boyunca sabah ve akşam dezenfekte ediliyor.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı´nda bu sabah minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlarken, İl Sağlık Müdürlüğü de bölgede tüm tedbirleri aldı. Er Meydanı´nın bulunduğu Sarayiçi´ne girişte, vatandaşların termal kameralarla ateşleri ölçülüp HES kodu sorgulamaları yapılırken, pehlivanlardan ise PCR testlerinin negatif olduğuna dair sonuç isteniyor.
"GÜREŞ ALANINI SABAH VE AKŞAM DEZENFEKTE EDİYORUZ"
İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, güreşçilerin ter döktüğü Er Meydanı´nın ise sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez dezenfekte edildiğini söyledi. Edirneliler ve kente gelen misafirleri korumak amaçlı bir dizi önlem aldıklarını belirten Yıldırım, "Termal kameralarımız ve manuel kameralarımız var. Bunlarla ateş ölçümü yapıyoruz. Gelen kişilerin HES kodu sorgulamalarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızı korumak amaçlı HES kodu riskli olan kişilerin buradan geçirmeyerek karantina uygulamasına tabi tutuyoruz. Müsabakalardan önce ve sonra Edirne valiliğimizin koordinasyonunda güreş alanını dezenfekte ediyoruz. Hem sabah hem akşam dezenfeksiyonlar yapıyoruz. Gelen güreşçilerimizin PCR testlerini yapıyoruz. PCR testiyle gelmeyenleri Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi´nde teste tabi tutuyoruz. PCR negatif olmadan müsabakalara çıkamıyorlar" dedi.
"OLUŞABİLECEK TÜM KAZA VE SAKATLIKLARA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"
112, hastane ve UMKE ekiplerinin hem saha içerisinde hem de saha dışında yoğun şekilde çalıştığını kaydeden Yıldırım, "Ekiplerimiz yine aynı şekilde hem saha içerisinde, hem de saha dışında 112, hastane ve UMKE ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Tüm uzmanlarımız olabilecek tüm kazalara ve sıkıntılara karşı hazır durumda beklemekte. Burada yoğun bir şekilde sağlık tedbirlerini elimizden geldiğince uygulayarak hem Edirneliler´i hem de gelen misafirleri korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.
HASTANEDE BİR BİRİM SAKATLIKLAR İÇİN AYRILDI
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi´nde de bir birimin oluşacak sakatlıklara karşı ayrıldığını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Sarayiçi´nde 100´ün üzerinde personelimiz var, şu an sahada aktifler. 7 tane 112 ekibimiz var ve bütün müsabakalar boyunca standart olarak yerlerinde kalacaklar. Güreş öncesinde sağlık muayenelerini yapıyoruz güreşçilerin ve uygun olanları alıyoruz. Aynı şekilde hastanelerimizde hastaneye gelecek sakatlıklara karşı tüm uzman ekibimiz ve yataklarımız hazır olarak bekletiliyor. Her tribünde de 2´şer tane de sağlık görevlimiz hazır şekilde bulunuyor. Yaralanmalara karşı hem hekim bazında hem de yatak olarak ayırdığımız alanlarımız var" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İl Sağlık Müdürü ve ekibinden detay
Sarayiçi´ne giriş yapanların termal kamerayla kontrol edilmesi
Vatandaşların ateş ölçülmesi
İl Sağlık Müdürü açıklama
Sarayiçi girişinden detay
Er Meydanı yazısından detay
Vatandaşlardan detay
Termal kamera detay
Er meydanının dezenfekte edilmesiDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-07-09 14:04:33

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