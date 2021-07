Kırkpınar'da pehlivanlar rakipleri kadar sıcak havayla da mücadele ediyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sıcak hava etkili oluyor. Kıran kırana geçen mücadelelerde sıcak havadan etkilnen pehlivanlar çeşme altına girip, bazı güreşçiler de gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih ediyorlar.

Edirne'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sıcak hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının 32 dereceyi gösterdiği Er Meydanı'nda güreşen pehlivanlar zor anlar yaşıyor. Mücadeleleri etkileyen güreşlerde pehlivanlar müsabakaları biter bitmez soluğu çeşme altlarında alıyorlar. Çeşmenin altına giren pehlivanlar serinleyerek bir sonraki zorlu müsabakaya hazırlanırken, yenilen pehlivanlar gölgeliklerde serinliyor.

SICAK HAVADA ÇOK ZORLANIYORUZ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Balıkesir'den katılan Yağız Eray Şener, "Sıcak hava yağ ile birlikte çok etkiliyor. Güreştiğim zaman bir ara gözlerimi açamadım, rakibimde çok güçlüydü. Sonra hakem bana bez verdi gözlerimi sildim ve mücadeleye devam ettim. Eğer o an gözlerimi silmeseydim yenilmiştim. Sıcak havadan çok etkileniyoruz. Güreşlere iyi hazırlandım rakibi yenip bir üst tura çıktım güreşlere devam ediyorum. İnşallah bir üst tura çıkarım"dedi.

Ayak boyunda güreşen diğer pehlivan Osman Gerekli de, "Bu sene geçtiğimiz seneden çok daha sıcak, nefes almakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

GÜREŞ SEVERLER STATLARDA YERLERİNİ ALDI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, son anda alınan kararla 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı'na 3'te 1 oranında seyirci alınmasına karar verildi. Bu kararın ardından bu sabah başlayan güreşlere seyrciler gelmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yerinden gelen güreş severler internet ortamından aldıkları biletlerle stattaki yerlerini aldılar.

