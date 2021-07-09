Selimiye Camii'nde bir yıl aradan sonra Kırkpınar kalabalığı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Mevlit okutuldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenek bozulmadı. 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nde Mevlit okutuldu. Er meydanında mücadele etmek üzere kente gelen pehlivanlar cuma namazı öncesi camiye akın etti. Ziyaretçilerin ve güreş tutkunlarının da yoğun katılımıyla Selimiye Camii kısa süre içerisinde doldu.

Kovid19 salgınının devam etmesi nedeniyle camiye girişte maske ve mesafe kuralına uyuma dikkat edildi. Salgın tedbirleri kapsamında deyim yerindeyse cemaate hasret kalan cami uzun bir aranın ardından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelenlerle doldu, taştı. Okunan mevlidi şerifin ve kılınan cuma namazının ardından coşkulu kalabalık Sarayiçi Er Meydanı'nın yolunu tuttu.

Dualı çayıra çıkmadan Selimiye'de namaz kılmanın pehlivana ayrı duygular kattığını belirten 2019 yılı Kırkpınar finalisti Başpehlivan Orhan Okulu, “Cumamızı kıldık, dualarımızı ettik burada. İnşallah cumartesi günü 1 yıl aradan sonra sahaya çıkacağız nasip olursa. Pandemi sürecinde iki tane güreşimiz oldu. Orada başarılı olarak ikisinde de birinci oldum. 2019 yılında final yapmıştım, inşallah şimdiki hedefim de buradan altın kemeri memleketim Antalya’ya götürmek" diye konuştu.

Çorumlu başaltı pehlivanı Ömer Faruk Kalender ise, “Şükürler olsun güreşlerimiz yavaş yavaş başladı. Bu er meydanına gelmek tekrardan bizlere nasip oldu” dedi.

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