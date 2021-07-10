Kırkpınar’da başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı.

Edirne’nin Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreş sevdalılarının heyecanla beklediği başpehlivanlık kura çekimi gerçekleşti. 54 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz, Osman Özgün ile eşleşti.

Öne çıkan bazı pehlivanların eşleşmeleri şöyle: "Kürşat Şevki Kormaz ile Turan Balaban, Hüseyin Gümüşalan ile İbrahim Çoraman, Orhan Okulu ile Ahmet Selbest, Şaban Yılmaz ile Abdullah Güngör, Faruk Akkoyun ile Ali Altun, Fatih Atlı ile Semih Turgut, Fatih Koyuncu ile Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara ile Onur Balcı."



Orhan Okulu: "Hedefim altın kemeri alarak Antalya’ya dönmek"

Pandemi süreci nedeniyle geçen yıl güreşlere ara verdiklerini dile getiren Başpehlivan Orhan Okulu 2021 yılına iyi çalıştığını ve altın kemeri hayırlısıyla alacağını söyledi.

Okulu, “Tabi ki pandemi sürecinde Kırkpınar’a 1 yıl ara verdik ve tekrardan geri geldik. 1 yıl ara vermek biraz zor geçti bizim için, antrenmanlarımızı onun için çalışmıştık. Ama inşallah 2021 yılına iyi çalışarak geldik. Önümüzde sezonun ilk güreşleri Kumluca güreşleri vardı ve Kumluca güreşlerinde 1. oldum. Daha sonra çağlı güreşleri oldu. Çalı güreşlerinde de birinci oldum. Hayırlısıyla Kırkpınar sahasına formda bir şekilde geldim. Burada da hedefim altın kemeri alarak Antalya’ya dönmek” dedi.

Kürsü adayı Recep Kara da 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kara, “660. randevuda Edirne’de saray içerisindeyiz. Tarihe inşallah hep birlikte tanıklık edeceğiz. Geçen sene pandemi nedeniyle güreşlerimiz olmadı, içimizde bir burukluk yaşadık. Er meydanlarını özledik. İnşallah 2021 yılı tüm arkadaşlarım için hayırlı olur. İlk tur kura çekimizi oldu. Kürsü adayıyız” şeklinde konuştu.

Büyük bir özlemle Kırkpınar Er Meydanı'nda yerini aldığını dile getiren Mehmet Yeşil Yeşil ise, “Bir Kırkpınar'a daha geldik. 2 yılın arkasından çok heyecanlı bir şekilde Er Meydanı'na geldik. Geçen yıl pandemi nedeniyle güreşememiştik. Bütün rakiplerime, Er Meydanı'nda güreşen bütün pehlivanlara başarılar diliyorum. Mücadelemizi vereceğiz, altın kemer için geldik. Bunu daha önce yaptık başarabildik, yine başarmak için ümidimiz ve heyecanımız var. İnşallah bu altın madalyayı alırım” ifadelerini kullandı.

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