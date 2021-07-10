Kırkpınar'da ikinci tura yükselen başpehlivanlar belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin birinci turunda rakiplerini yenen 27 başpehlivan ikinci tura yükseldi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü tüm hızıyla devam ediyor. Sarayiçi Er Meydanı’nda kura çekiminin ardından 54 başpehlivan kol bağlayarak güreş tuttu. Rakiplerini yenen 27 başpehlivan tur atlayarak 2. tura yükseldi.

2. tura yükselen başpehlivanlar şöyle: "Kürşat Şevki Korkmaz, Serkan Serttürk, Salih Erinç, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan, Orhan Okulu, Hüseyin İyican, İsmail Erkal, İsmail Koç, Furkan Durmuş Altın, Şaban Yılmaz, Yalçın Üncül, Faruk Akkoyun, Serhat Gökmen, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, Fatih Koyuncu, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Yıldıray Akın, Mecit Yıldırım, Ali Gürbüz, Ertuğrul Dağdeviren, Salih Dorum, Recep Kara, Kaan Kaya, Mustafa Batu."

İkinci tur güreşleri ilerleyen saatlerde başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.