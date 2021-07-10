Edirne'de 'Şehrim 2023 Projesi' çalıştayı düzenlendi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan: "Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlesiyle bütün şehirlerimizde temel ihtiyaçlar noktasında çok önemli bir ivme kat edildi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de 'Şehrim 2023 Projesi' çalıştayı düzenlendi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan: "Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlesiyle bütün şehirlerimizde temel ihtiyaçlar noktasında çok önemli bir ivme kat edildi"

İHA

Edirne'de 'Şehrim 2023 Projesi' çalıştayı düzenlendi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan: "Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlesiyle bütün şehirlerimizde temel ihtiyaçlar noktasında çok önemli bir ivme kat edildi"

Şehrim 2023 Edirne çalıştayı kapsamında Edirne'deki bir tesiste bir araya gelen akademisyenler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, dernek, oda ve borsa başkanları ve iş insanları kentin gelişimine katkı sağlayacak talep ve önerilerini sundular.
Şehirlerin geleceğiyle ilgili iklim değişikliği konusunun göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Şehrim 2023 Şehir Buluşması Çalıştayı'nda, kentin geleceğine katkı sunacak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Proje üretirken yeni bakış acılarına ihtiyacımız var"
Yeni projeler üretirken yeni bakış açılarına ihtiyaç duyduklarını söyleyen Karaaslan, "Geçmişin ihtiyaçlarıyla bugünü kıyasladığınızda beklentilerin de haklı olarak değiştiğini görebiliriz. Günümüzde karşı karşıya kaldığımız tehditler çok daha başka. Edirne olarak sel baskınlarıyla çokça mücadele eden bir şehirde yaşıyorsunuz. Zaman zaman kayıplar verdiğimizi, zaman zaman acılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Bunun bir kader olmasını kabullenmekten ziyade çözüm üretme, aynı zamanda şehrin geleceğe taşınması noktasında Meriç Nehri'nin ve gözbebeği Selimiye'nin aynı zamanda dünya mirası bir şehir burası. Dolayısıyla bu şehrin geleceğe daha güçlü taşınmasını amaçlamaktayız. Amaç ortak" dedi.
Bu amaçları hayata geçirmek için somut projelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karaaslan, "En son Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hayata geçirilme iradesinin ortaya konulduğu, somutlaştığı 3 Nehir 1 Şehir Projesi hakikaten bu şehrin geleceği açısından, özellikle Meriç Nehri düzenlemeleriyle birlikte çok önemli. Dolayısıyla şehrimizin çevre, şehir ve kültür değerlerini konuşmak için bir araya geldik" ifadelerine yer verdi.

"Şehirlerin gelişimi için fikir üreten herkesle bir arada olmalı hedefliyoruz"
Bu şehrin kültürel birikiminin farkında olduklarını ve bu birikimin güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Karaaslan, "Bugün Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlesiyle birlikte bütün şehirlerimizde temel ihtiyaçlar noktasında çok önemli bir ivme kat edildi. Sonra üzerine yenilerini eklemeye başladık şehirlerimizde artık mimari, estetik ve şehir silueti kavramları daha ön plana çıkmaktadır" şeklinde konuştu.
Şehirlerin geleceğiyle ilgili iklim değişikliğinin etkili rol oynadığını belirten Karaaslan, "Değişen iklimle birlikte hepimizin yaşamları hızla değişmekte ve bu değişim artık gelecekte gerçekleşmeyecek bugün gerçekleşiyor. Dolayısıyla gerek belediye başkanlarımızın, gerek siyaset mekanizmasının, gerek sivil toplum örgütlerinin, gerek gençlerin bu şehir için fikir üreten herkesle mümkün olduğu kadar bugün bir arada olmayı amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın organize ettiği toplantının Edirne'den başlamasının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Edirne'nin bir kültür başkenti olduğunu aktaran Aksal, "Edirnemizi daha ilerilere taşımak için dünya kültür merkezi yapmak için önemli bir çaba sarf ediyoruz. Edirne tarihi eserleriyle çok önemli, kültür denilince müzeler de çok önemli. Biz bu anlamda Edirnemizde müzelerimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Edirne merkezde 13 müzemiz var, yakın zamanda Fatih Sultan Mehmet Han Müzesi'ni açtık. Yine geçen hafta Mustafa Varank bakanımızın katılımıyla Edirne'nin en güzel tarihi yapılarından bir tanesi Necmi İğe Evi'ni Etnografya Müzesi olarak açtık. Bu müze açılışlarına devam edeceğiz" dedi.

"Kentin tüm dinamiklerinin çalıştayda olması sevindirici"
Edirne'nin marka değerini öne çıkartmak için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirten AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentin tüm dinamiklerinin çalıştayda yer almasının sevindirici olduğunu söyledi. Bu birlikteliğin Edirne’yi temsil eden siyaset üstü bir birliktelik olduğuna değinen İba, "Edirnemiz için atılan her bir adımı, yapılan bütün gayretleri önemsiyoruz. Tüm çabamız Edirnemiz için. Her bir karışı tarih kokan, ecdat yadigarı güzel şehrimizi daha iyi noktalara taşımak adına yapacağımız müzakere şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Çalıştaya katılan akademisyenler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu, dernek, oda ve borsa temsilcileri ile iş insanları kentle ilgili talep ve önerilerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de 'Saros'uma dokunma' mitingi
YEREL HABERLER Edirne'de 'Saros'uma dokunma' mitingi
Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet Yeşilyeşil elendi
YEREL HABERLER Başpehlivanlık güreşlerinde sürpriz; Mehmet ...
Kırkpınar Ağası Selim kent girişinde davul zurnayla karşılandı
YEREL HABERLER Kırkpınar Ağası Selim kent girişinde davul zurnayla ...
Pehlivan Yeşil Yeşil’den erken veda
YEREL HABERLER Pehlivan Yeşil Yeşil’den erken veda
Kırkpınar'da ikinci tura yükselen başpehlivanlar belli oldu
YEREL HABERLER Kırkpınar'da ikinci tura yükselen başpehlivanlar ...
AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak noktada buluşmalıyız
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan: Şehirlerimiz için ortak ...
Kırkpınar’da 54 başpehlivan kol bağladı
YEREL HABERLER Kırkpınar’da 54 başpehlivan kol bağladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Edirne'de gençle buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Edirne'de ...
Kırkpınar’da başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Kırkpınar’da başpehlivanlık ilk tur kura çekimi ...
Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer ...
Kırkpınar'da 53 Başpehlivan kol bağlayacak
YEREL HABERLER Kırkpınar'da 53 Başpehlivan kol bağlayacak
Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
YEREL HABERLER Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer ...
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü başladı
YEREL HABERLER Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü ...
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor kırıldı
YEREL HABERLER 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde ...
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı törenle yapıldı
YEREL HABERLER 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı ...
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı
YEREL HABERLER 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi ...
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla ...
Kırkpınar'ın 13 yaşındaki davulcusu, konservatuvar okumak istiyor
YEREL HABERLER Kırkpınar'ın 13 yaşındaki davulcusu, konservatuvar ...
Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
YEREL HABERLER Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi
Selimiye Camii'nde bir yıl aradan sonra Kırkpınar kalabalığı
YEREL HABERLER Selimiye Camii'nde bir yıl aradan sonra Kırkpınar ...
Kırkpınar'da pehlivanlar rakipleri kadar sıcak havayla da mücadele ediyor
YEREL HABERLER Kırkpınar'da pehlivanlar rakipleri kadar sıcak ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırkpınar mesajı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırkpınar mesajı
Kırkpınar Er Meydanı, sabah-akşam dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kırkpınar Er Meydanı, sabah-akşam dezenfekte ediliyor
Er Meydanı’nda ‘korona virüse’ geçit yok
YEREL HABERLER Er Meydanı’nda ‘korona virüse’ geçit yok