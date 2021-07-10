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Başpehlivan güreşlerinde çeyrek finalistler belli oldu; başpehlivan Kara hastaneye kaldırıldı

DHA

Başpehlivan güreşlerinde çeyrek finalistler belli oldu; başpehlivan Kara hastaneye kaldırıldı


Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) -  660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nin ikinci gününde, çayıra çıkan 54 pehlivandan rakiplerini eleyen 8 başpehlivan çeyrek finale çıktı. Güreşlerde son başpehlivan Ali Gürbüz ve favorilerden Orhan Okulu da isimlerini çeyrek finale yazdırırken, Kırkpınar'da 4 kez şampiyon olan Recep Kara ise üçüncü turda elendiği İsmail Koç ile müsabakasında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü, kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Çayıra çıkan 54 başpehlivanın ter döktüğü Er Meydanı'nda üçüncü tur güreşlerinde Fatih Atlı rakibi Serhat Gökmen'e yenildi. Kırkpınar'da 3 şampiyonluğu bulunan Recep Kara ise üçüncü turda rakibi İsmail Koç'a elendi. Kara'nın sakatlık geçirdiği üçüncü tur güreşlerinde son şampiyon Ali Gürbüz, Ertuğrul Dağdeviren'i; 2015 ve 2018 şampiyonu Orhan Okulu, rakibi Salih Erinç'i; 2005 yılı Kırkpınar şampiyonu Şaban Yılmaz, Hüseyin Gümüşalan'ı; 2006 başpehlivanı Osman Aynur da rakibi Fatih Koyuncu'yu yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
RECEP KARA SAKATLANDI, HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kırkpınar'ın sevilen güreşçilerinden Recep Kara ise üçüncü tur güreşinde elendiği rakibi İsmail Koç ile müsabakası sırasında sakatlandı. İsmail Koç'un galibiyet hamlesini yaptığı sırada yerden kalkamayan Kara'ya ilk müdahalesi sahada yapıldı. Kara daha sonra sağlıkçılar eşliğinde ambulansa bindirilerek, kafa travması şüphesi ile Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü tur müsabakalarının ardından çeyrek finale çıkan 8 isim şöyle oluştu:
Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Serhat Gökmen, Osman Aynur, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk AkkoyunGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başpehlivanların çayıra çıkması
Kura çekimi
Yağlanmaları
Peşrev çekmeleri
Seyircilerden detay
3. tur güreşlerinden detay
DHA-Spor Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2021-07-10 20:39:44

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