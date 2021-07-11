Kırkpınar’da çeyrek final kuraları çekildi

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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde heyecanın doruğa ulaştığı final gününde, 8 başpehlivan çeyrek final turu kuralarını çekti.

Edirne’de 9 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı’nda başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son gününde güreşler tüm hızıyla devam ediyor. Dün gerçekleşen müsabakalarda rakiplerini yenen 8 başpehlivan ismini çeyrek finale yazdırdı.



Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

"Osman Aynur Orhan Okulu, Ali Gürbüz Serhat Gökmen, İsmail Koç Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz Faruk Akkoyun."

Başpehlivanlık güreşlerinde birazdan gerçekleştirilecek çeyrek turda rakiplerini yenecek olan 4 başpehlivan yarı finalde kıyasıya mücadele gerçekleştirecek. Saat 17.30’da gerçekleştirilecek olan başpehlivanlık final güreşinde müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.

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