Kırkpınar’da erken final

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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde heyecanın doruğa ulaştığı final gününde, 4 başpehlivan yarı final turu kuralarını çekti. Başpehlivan Ali Gürbüz ile Orhan Okulu yarı finalde eşleşti.

Edirne’de 9 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı’nda başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son gününde güreşler tüm hızıyla devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen müsabakalarda rakiplerini yenen 4 başpehlivan ismini çeyrek finale yazdırdı. 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 4 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

" Ali GürbüzOrhan Okulu, İsmail Koç Faruk Akkoyun"

Başpehlivanlık güreşlerinde birazdan gerçekleştirilecek yarı final turunda rakiplerini yenecek olan 2 başpehlivan, saat 17.30.’da gerçekleştirilecek olan başpehlivanlık final güreşinde kıyasıya mücadele gerçekleştirecek. Müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.

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