Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek



Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecekAli Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-Kırıkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final müsabakalarında rakiplerini yenen başpehlivanlar, Ali Gürbüz ve İsmail Koç, finalist oldu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanında devam eden müsabakalarda yarı finale yükselen Ali Gürbüz ve Orhan Okulu, kurada eşleşirken favori güreşçilerin eşleşmesi erken final olarak yorumlandı. Yarı finalde İsmail Koç ile Faruk Koyuncu'da finale yükselmek için mücadele etti. Çayırda kıran kırana geçen müsabakalarda İsmail Koç, rakibi Faruk Koyuncu'yu yenerek finale adını yazdırdı.

70 DAKİKA SÜREN GÜREŞİ, GÜRBÜZ KAZANDI

Güreş severlerin erken final olarak yorumladığı Ali Gürbüz ile Orhan Okulu'nun karşılaşması normal süresinde yenişme olmayınca uzatmalara geçildi. Uzatmalarda Ali Gürbüz ve Orhan Okulu su içtikleri için hakem tarafından sarı kart gördü. Maçın devamında ise Orhan Okulu'lu kule hakem heyeti tarafından pasif güreştiği için 2 ihtar alırken Ali Gürbüz'de 1 ihtar ile müsabakaya devam etti. İki pehlivanın güneşin altında 70 dakika süren mücadelesinde Ali Gürbüz, rakibi Orhan Okulu'nun arkasına geçerek aldığı puan ile adını finale yazdırdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güreşlerden detay

-Ali Gürbüz, Orhan Okulu mücadelesi

-İsmail Koç'un yenişi

-Farklı açılardan detaylarDHA-Spor Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-07-11 17:09:56



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