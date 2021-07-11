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Şentop ve Kılıçdaroğlu, Er Meydanı'nda

DHA

Şentop ve Kılıçdaroğlu, Er Meydanı'nda


Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde TBBM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkaın Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ali Gürbüz ve İsmail Koç arasında yapılacak final güreşini izlemek için Sarayiçi Er Meydanı´na geldi. Final öncesi Er Meydanı´nda büyük Türk bayrağı statta dolaştırılırken, protokol de ayakta selamladı. 
Edirne Sarayiçi´nde devam eden 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nin final müsabakası öncesi TBBM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Er Meydanı'ndaki yerini aldı. İsmail Koç ve Ali Gürbüz arasında yapılacak final müsabakası öncesi statta, görevliler tarafından dev Türk bayrağı açıldı. Cazgırların maniler eşliğinde gezdirilen bayrak geçişi sırasında seyirciler de tezahüratta bulundu. 
Protokolde bulunan Şentop, Kılıçdaroğlu ve Kasapoğlu, Türk bayrağı geçişi sırasında ayakta alkışladı. Bayrağın arkasından ise koronavirüs salgınında aşıya dikkat çekilerek, 'Aşımızı olalım, sevdiklerimizi koruyalım','Aşını ol sağlıklı kal' pankartları taşındı.
 DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2021-07-11 18:04:32

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