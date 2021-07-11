Başpehlivan Ali Gürbüz, hamama gittiği sırada bindiği faytonun tekeri fırladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Başpehlivan Ali Gürbüz, faytonla geleneksel hamam sefasına gittiği sırada yolda at arabasının tekeri kırılarak, fırladı. Hızla uzaklaşan atlar gözden kaybolurken, 660. Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz faytondan düştü. Ali Gürbüz ile birlikte faytondan düşen 1 kişi daha yaralandı.

660. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin son şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz, faytonla hamama gittiği sırada yolda faytonun tekeri kırılarak, fırladı. Hızla uzaklaşan atlar gözden kaybolurken, Başpehlivanı Ali Gürbüz faytondan düştü. Ali Gürbüz ile birlikte faytondan düşen 1 kişi daha yaralandı. Faytondan düşen Gürbüz, kısa sürede toparlanarak, kendisi ile birlikte faytondan düşüp yaralanan şahsın yardımına koştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.