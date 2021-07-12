Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer’den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer’den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür

İHA

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer’den Rektör Tabakoğlu'na teşekkür

Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi’ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür etti.
Çeşitli temaslar gerçekleştirmek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısına katılmak üzere Edirne’ye gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, okulları ziyaret ederek, eğitim alanında yapılan yatırımları yerinde inceledi. Özer, ardından Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sağlık ve İmaret Müzeleri’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ile Müdür Yardımcıları Müzekka Bayrak ve Nail Yılmaz da eşlik etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından karşılanan Özer, Edirne’nin en önemli tarihi yapılarından olan Sultan II. Bayezid Külliyesi’ndeki Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi’ni gezdi. Osmanlı darüşşifasını günümüze taşıyan Sağlık Müzesi ile sosyal devlet anlayışının aktarıldığı İmaret Müzesi’ni gezen Özer, müze ve eserler hakkında bilgiler aldı. Osmanlı tıbbına ışık tutan Darüşşifa bölümü ile yüzyıllarca ihtiyaç sahiplerine aş dağıtılan imarethane kısmını büyük bir ilgi ve beğeniyle inceleyen Özer, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür etti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde iki dönem rektörlük görevinde bulunan ve son olarak ÖSYM Başkanlığı görevini icra ettikten sonra Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Mahmut Özer, eğitimin müşterek hareket edilmesi gereken alanların başında geldiğini belirterek, yükseköğretim kurumları ile bakanlık arasındaki koordinasyon ve kolektif akla dayalı iş birliğinin giderek arttığını ifade etti. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere taraflarca uygun görülen tüm alanlarda üniversiteler ile protokoller imzalandığı ve planlı çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, birlikte yürütülecek çalışmaların eğitim kademeleri arasındaki ilişki ve etkileşimin giderek artmasına ve dolayısıyla ülkemize önemli katkılar sunacağına vurgu yaptı.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, yükseköğrenim öncesi eğitim kurumları ile yükseköğretim kurumlarının iş birliği ve koordinasyon içinde olmasını önemli bulduklarını belirterek, aynı amaç ve hedefler doğrultusunda eğitimin niteliğini daha ileri bir noktaya götürmek ve tüm insanlığa yararlı bireyler yetiştirmek adına çalıştıkları bilgisini kaydetti. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile daha önce eğitimde iş birliği protokolüne imza attıklarını ve bu kapsamda pek çok ortak projede birlikte yer aldıklarını da ifade eden Rektör Tabakoğlu, iş birliğinin planlı ve koordineli bir şekilde sürdüğünü belirtti. Hedeflerinin müzecilik alanında söz sahibi olmak ve bir marka haline gelmek olduğunu ifade eden Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak kentteki tarihi ve kültürel eserleri korumak adına önemli bir misyon üstelendiklerini belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırkpınar ikincisi Koç, davul zurna ile karşılandı
YEREL HABERLER Kırkpınar ikincisi Koç, davul zurna ile karşılandı
Edirne'de taksilere `Şiddeti Frenliyoruz´ çıkartmaları yapıştırıldı
YEREL HABERLER Edirne'de taksilere `Şiddeti Frenliyoruz´ ...
Vali Canalp, LGS şampiyonlarını ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Canalp, LGS şampiyonlarını ödüllendirdi
Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
YEREL HABERLER Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç ...
Edirne Valisi Canalp, gurbetçilere Kapıkule'de aşı çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Canalp, gurbetçilere Kapıkule'de aşı ...
Başpehlivan Gürbüz: Altın kemeri alıp, babamın hikayesini tamamlamak istiyorum (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Başpehlivan Gürbüz: Altın kemeri alıp, babamın ...
Başpehlivan Gürbüz: Altın kemeri alıp, babamın hikayesini tamamlamak istiyorum
YEREL HABERLER Başpehlivan Gürbüz: Altın kemeri alıp, babamın ...
Başpehlivan Gürbüz: Altın kemeri alıp, babamın hikayesini tamamlamak istiyorum
YEREL HABERLER Başpehlivan Gürbüz: Altın kemeri alıp, babamın ...
Historical Kırkpınar Oil Wrestling was held in Edirne
YEREL HABERLER Historical Kırkpınar Oil Wrestling was held in Edirne
(Özel) Kırkpınar Şampiyonunun fayton kazası kamerada: 2 yaralı Hamama faytonla gidiş sefası yarım kaldı
YEREL HABERLER (Özel) Kırkpınar Şampiyonunun fayton kazası kamerada: ...
Başpehlivan Ali Gürbüz, 'hamam' ritüelini bozmadı
YEREL HABERLER Başpehlivan Ali Gürbüz, 'hamam' ritüelini bozmadı
Başpehlivan Ali Gürbüz, hamama gittiği sırada bindiği faytonun tekeri fırladı
YEREL HABERLER Başpehlivan Ali Gürbüz, hamama gittiği sırada bindiği ...
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu (EK ...
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın mezarına asacağım
YEREL HABERLER Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri babamın ...
Başpehlivan Gürbüz’e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop taktı
YEREL HABERLER Başpehlivan Gürbüz’e altın kemeri TBMM Başkanı Şentop ...
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu ...
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu
YEREL HABERLER Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu
Kırkpınar’da başpehlivan Ali Gürbüz
YEREL HABERLER Kırkpınar’da başpehlivan Ali Gürbüz
Şentop ve Kılıçdaroğlu, Er Meydanı'nda
YEREL HABERLER Şentop ve Kılıçdaroğlu, Er Meydanı'nda
Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için ...
Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için güreşecek
YEREL HABERLER Kırkpınar'da Gürbüz ve Koç, altın kemer için ...
Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu
YEREL HABERLER Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu
YEREL HABERLER 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin ...
Kırkpınar’da finalist başpehlivanlar belli oldu
YEREL HABERLER Kırkpınar’da finalist başpehlivanlar belli oldu