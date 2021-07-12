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Edirne Valisi Canalp'tan gurbetçilere aşı çağrısı Vali Canalp, eşi ile birlikte Kapıkule'de 3'üncü doz korona virüs aşısını yaptırdı

İHA

Edirne Valisi Canalp'tan gurbetçilere aşı çağrısı Vali Canalp, eşi ile birlikte Kapıkule'de 3'üncü doz korona virüs aşısını yaptırdı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, tatil nedeniyle Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Eşi Ayten ile birlikte 3'üncü doz korona virüs aşısını da burada kurulan mobil aşı merkezinde olan Vali Canalp, gurbetçilere aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.
Vali Ekrem Canalp, tatil nedeniyle Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunurken, eşi Ayten Canalp ile birlikte 3'üncü doz korona virüs aşısını da buradaki mobil aşı merkezinde oldu. Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlarla sohbet de eden Vali Canalp, gurbetçiler için hazırlanan ikram standı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü stantlarını ziyaret etti. Kapıkule'de gurbetçilere yönelik aşı hizmetine değinen Vali Canalp, "Eğer bizim gurbetçilerimiz yurt dışında aşılarını olamadıysa, Türkiye'ye geldiklerinde ücretsiz olarak burada aşı merkezimizde sağlık personelimiz onları bekliyor olacaklar. İstedikleri gibi çok kısa sürede hemen aşılarını olup, belli bir bekleme süresinin sonunda gurbetçiler yollarına devam edebiliyorlar. Bu hizmeti de Kapıkule Sınır Kapısı'nda vermeye devam ediyoruz. Biz de buradan vatandaşlarımıza örnek olmak için eşimle birlikte 3'üncü aşı sıramız geldi. Sağlık Bakanlığımız benim aşımı da tanımlamış durumda, ben de burada gurbetçilerimiz ile beraber olacağım. Sağlık Bakanımız tarafından açıklama yapılmıştı. Edirne'de 2'nci doz aşılamada Türkiye şampiyonuyduk. Türkiye'de toplam aşılama bakıldığı zaman yine en fazla aşılama yapan il biziz. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Bizler aşı yaptırdığımız zaman kendimizden daha çok diğer insanların sağlıklarını da düşünmüş oluyoruz. Çünkü aşı yaptırmak demek herhangi bir bulaş riskini sevdiklerimize yaşatmamak demek" ifadelerini kullandı.
Kapıkule’den yurda giriş yapan vatandaşlar ise, mobil aşı noktaları ve içecek ihtiyaçları ücretsiz bir şekilde karşılandığı için kurulan stantlardan çok memnun olduklarını belirterek, emeği geçen herkese ve Edirne Valisi Ekrem Canalp’a teşekkür ettiler.

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