Her yıl birbirinden önemli projelere imza atan Trakya Üniversitesinin bir projesi daha TÜBİTAK desteği aldı.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yabaş, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Arş. Gör. Dr. Mehpare Saka ve Uzman Biyolog Mete Arslan Konak tarafından hazırlanan “Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji3” başlıklı proje, TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Proje kapsamında, 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında Trakya Üniversitesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya özel kurumlarda görev yapan biyoloji öğretmenlerine yönelik güncel Biyoteknoloji eğitim ve uygulama etkinlikleri düzenlenecektir. Bu sayede, Biyoloji öğretmenlerine Biyoteknoloji konusunda müfredatla ilişkili somut, işlevsel ve uygulamalı öğretim yöntemlerinin kazandırılması vasıtası ile genç neslin bu teknolojiyi ve çıktılarını doğru anlamaları, öğrencilerin meslek seçimlerinde bilinçlendirilmeleri, dolayısıyla ülkemiz geleceğinin şekillenmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, katılımcıların biyoteknoloji okuryazarlık seviyesinin arttırılması ve bu sayede toplumun özellikle de genç neslin bilgi kirliliğinden korunmasına da katkı sağlanması hedeflenmektir" denildi.

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