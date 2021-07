Aşılamada 'mavi' iller arasına giren Edirne'de, 'rehavet' uyarısı

Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA) SAĞLIK Bakanlığı'nın, en az 1 doz aşılanmış 18 yaş üstü nüfus ortalaması haritasında yüzde 75,1 ile mavi kategorideki 4'üncü il olan Edirne'de, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, başarının halkın hassasiyetinden kaynaklandığını söyledi. Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Evet vaka sayılarımız düştü, aşılama oranlarımız güzel ama koronavirüs halen dünyada aktif şekilde devam ediyor. Bu vaka sayılarının artmayacağı anlamına gelmiyor. O nedenle aşımızı da olsak sosyal mesafe, hijyen ve maske koşullarına uymamız lazım" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en az 1 doz aşılanmış 18 yaş üstü nüfus ortalaması haritasında Edirne 75,1 ile mavi iller kategorisindeki iller arasına girdi. Türkiye'de en çok aşı yapılan 4 il arasında olan kentte aşı uygulaması AVM'ler, fabrikalar ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan mobil aşı merkezlerinde de hızla devam ediyor.

'HALKIMIZIN DA UYUMUYLA BUGÜNLERE GELDİK'

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım başarının halkın hassasiyetinden kaynaklandığını belirtti. Özellikle hastaneye gelemeyecek durumda olan vatandaşlara telefonla ulaştıklarını belirten Yıldırım, halkın rehavete kapılmaması gerektiğini de ifade ederek, maske, mesafe ve hijyen kuralı hatırlatması yaptı. Edirne'de, vaka sayılarının oldukça düştüğünü dile getiren Yıldırım, "Sayın valimizin koordinasyonunda, kurumlarla beraber ciddi çalışmalar yaptık. Sağ olsunlar halkımız da kurallara uydu. Şu anda da vaka sayısı en düşük illerden biriyiz. Tabii ki sağlık emekçilerimizin de çok büyük emeği var. Gece gündüz demeden, hiç izin kullanmadan çalışmaya devam ediyorlar. Burada halkımızın uyumu çok önemli. Sağ olsunlar teveccüh edip kurallara uyuyorlar" dedi.

'TOPLAM NÜFUSUN ÜZERİNDE AŞILAMA YAPTIK'

Valilik koordinasyonunda aşıdan çekinen, kaygı duyan 50 yaş üstü vatandaşlara da telefonla ulaştıklarını belirten Yıldırım, "İlk zamanlar yine valiliğimizin koordinasyonunda, aşıdan çekinen, kaygı duyan özellikle 50 yaş üstü vatandaşlarımızı telefonla arayarak bilgilendirme yaptık. Bunun yanında mobil aşı uygulaması da yaptık. Yoğun olarak kişilerin çalıştığı ve bulunduğu fabrika gibi, AVM gibi ortamlarda mobil ekipler oluşturduk, Kapıkule'de bir aşı noktası oluşturduk. Yoğun bir şekilde de aşılamaya devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından birinci doz yani en az 1 doz aşı yapılanlar oranı veriliyor ama biz 2 ve 3'te de çok yüksek dozlarda aşılama yaptık. Biliyorsunuz Edirne'mizin nüfusu 414 bin. Biz toplam nüfusumuzun üzerinde daha fazla aşılama yaptık bugüne kadar. Arkadaşlarımızın büyük gayreti ile insanımızın teveccühü ile bunu başardık" diye konuştu.

'REHAVETE KAPILMAMAK LAZIM'

Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini de dile getiren Yıldırım, "Evet vaka sayılarımız düştü, aşılama oranlarımız güzel ama koronavirüs halen dünyada aktif şekilde devam ediyor. Bu vaka sayılarının artmayacağı anlamına gelmiyor. O nedenle aşımızı da olsak sosyal mesafe, hijyen ve maske koşullarına uymamız lazım. Her aşı yaptığımız insanımıza bunlardan özellikle bahsediyoruz. Aşı bizi rehavete sokmamalı. Ama aşı yaptırmak koronadan kurtulduğumuz güzel günlerin habercisi. Biliyorsunuz, koronavirüsün en önemli yayılım yolu solunum. Biz koronavirüsü yayılırken göremiyoruz. O nedenle aradaki mesafenin uzak olması, maske takmamız, hijyen kurallarına uymamız ve bunu devam ettirmemiz daha güzel günlere kavuşmamız için gereken şeyler" ifadelerini kullandı.

'MOBİL AŞI UYGULAMASI ÇOK MANTIKLI'

Kentte bir AVM'de kurulan mobil aşı merkezine ilk doz aşısını yaptırmak için gelen Senem Seçkin, "Aşı olmaya geldim, ilk doz aşımı olacağım. Biraz korkuyorum, heyecan da var. Mobil aşı uygulamasını çok mantıklı buldum. Buraya kadar gelmişken hemen aşı olalım, dedik. Edirne'de hazır maviye döndü, umarım herkes olur ve yüzde 100'e ulaşırız. Bence bu konuda Edirne çok bilinçli. Herkes aşısını olmalı" dedi.

Edirne'nin aşılamada çok iyi gittiğini ve rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen Cahit Yazgan da, "Edirne'nin mavi kategoride oluşu çok iyi. Aşılamada da gayet iyi gidiyoruz. Sonuç olarak böyle olunca hastalıklar da az olmuş olacak ve biz daha güvenli şekilde dolaşmış olacağız. İnşallah bu şekilde insanlarımız yine maskelerini takarlar, birbirlerine mesafeli şekilde alış verişlerini yaparlar. Edirne halkı bu konuda iyi, duyarlı davranıyor. Ben de böyle gitmesinden yanayım" diye konuştu.

Sevbil Sofyalı da, "Sonuçtan çok memnunum. Bu başarıda halkın dikkat ve gayretinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Daha rahat bir duruma geçtik diye seviniyoruz. Rehavete de kapılmamak lazım çünkü dünyada da henüz sıfır vakaya ulaşılmadığı için tekrarlayan varyantlarla sıkıntılar oluyor. Biz dikkat etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİLİNÇLİ OLMANIN MEYVESİNİ ALIYORUZ'

Edirne'de bilinç düzeyinin yüksek olduğunu söyleyen Aydan Sofyalı ise, "Edirne Türkiye'nin en batısı. Bilinç düzeyi yüksek bir şehir. İnsanlarımız bilinçli olduğundan büyük bir önem verildi aşıya. Şimdi de bunun meyvelerini alıyoruz. Daha önceden de bu sonuç elde edilebilirdi belki fakat bazı turistlerin gelmeye devam etmesi zaman dilimini bira uzattı. Olması gereken buydu zaten, umarım tüm Türkiye'de bu sonucu alırız. Keşke tüm Türkiye'de bu bilinç düzeyi yüksek olsa ama umuyorum ki güzel günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)

