

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- KAPIKULE Sınır Kapısı'nda, şüphe üzerine yapılan aramada, yurda giriş yapan TIR'ın yedek lastiğinde 46 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde, yolcu otobüsünde de bin 690 hormon ilacı ve kaçak eşya ele geçirdi. TIR sürücüsü O.İ. ve otobüsteki yolcu İ.K. gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı Trakya Dış Ticaret Gümrük Müdürlüğü Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Müdürlüğü ekipleri, bir TIR'da ve yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 46 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ile bin 690 şişe hormon ilacı ele geçirdi. Ekipler diğer aramalarda da çok sayıda gözlük, kaçak içki, oto parça, elektronik ve kaçak eşya ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, hormon ilacı ve kaçak eşyaların piyasa değerinin 28 milyon TL olduğu belirtildi.

TIR LASTİĞİNE UYUŞTURUCU GİZLEDİLER

Ekipler, Türkiye'ye girmek isteyen ve boş olduğu ifade edilen TIR'da, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine arama yaptı. Detaylıca X-ray taramasından da geçirilen TIR'daki aramada Narkotik Dedektör köpek Lili de kullanıldı. Lili'nin TIR'ın yedek lastiğine tepki vermesi üzerine lastik kesildi ve 9 şeffaf poşet içinde 46 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili TIR'a el konuldu, sürücü O.İ. gözaltına alındı.

VALİZDEN HORMON İLACI ÇIKTI

Ülkeye giriş yapan yolcu otobüsünün bagajında ekiplerin yaptığı aramada ise bir yolcunun valizinde kıyafetlerinin arasında, kullanımı izne tabi olan kaçak bin 690 adet hormon ilacı ele geçirildi. Kaçak hormon ilaçlarına el konuldu, şüpheli yolcu İ.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2021-07-14 12:53:41



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