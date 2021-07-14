Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Topluluğu ve Nil Kocamangil, Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde verdikleri konserle sanatseverlere müzik dolu anlar yaşattı.

Bir dizi etkinlik için Edirne ve Devlet Konservatuvarında bulunan Nil Kocamangil, Viyolonsel Topluluğu ile verdiği konserde sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı tarafından öğrencilerin motivasyon ve sahne deneyimlerini geliştirmek amacıyla kurulan Viyolonsel Topluluğu ve Nil Kocamangil, konserin ilk bölümünde J. S. Bach’ın solo viyolonsel için bestelemiş olduğu 6 numaralı Re Majör süitinin “Sarabande” bölümünü ve J. Haydn Do Majör viyolonsel konçertosunu seslendirdi.

Konserin ikinci yarısında ise topluluk, solist Nil Kocamangil liderliğinde emekli Profesör Aminbay Sapayev tarafından düzenlenen Balkan, Trakya ve Anadolu kültürlerine ait Katibim Türküsü, Drama Köprüsü ve Sarı Gelin gibi literatürde yer eden önemli eserleri polifonik olarak icra etti.

Sanatseverler tarafından büyük beğeni ile izlenen konser, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Konservatuvar Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi Müdürü Öğr. Gör. Ruhi Pehlivancık’ın Nil Kocamangil ve Viyolonsel Topluluğuna çiçek takdimi ile son buldu.

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