Valisi Canalp: "15 Temmuz unutmayacağız, unutturmayacağız"

Edirne Valisi Ekrem Canalp 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hep birlikte 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilen bir millet olduğumuzu belirten Edirne Valisi Ekrem Canalp, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimine karşı aziz milletimiz, kadını erkeği yaşlısı genciyle canını ortaya koyarak, bir bütün olarak ülkesine, devletine, demokrasisine, kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan bu haince saldırıya karşı dimdik durarak, tanklara karşı göğüslerini siper ederek, hain kalkışmayı engellemiş ve devletmillet bütünleşmesiyle tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atmıştır. Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler, milletin korkacağını, meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandılar. Fakat milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Milli iradeyi yok sayarak yola çıkanlar 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhu ve Kuvai Milliye şuurunun vücut bulduğu kutlu bir mücadele ile akamete uğramışlardır. Böylesine kutlu bir mücadele bize, vatan mevzu bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, her bir köşesine özgürce ulaşabiliyorsak muhakkak ki şehitlerimizin ve gazilerimizin bunda büyük emeği ve payı vardır. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kurtuluş Savaşında dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan, bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimleri bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Edirneli hemşerilerimin ve Aziz Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”

