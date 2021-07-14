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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TUYUB Başkanı Akdağ’dan Yunanistan’a kınama

İHA

TUYUB Başkanı Akdağ’dan Yunanistan’a kınama

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Yunanistan hükümetinin Galatasaray'a karşı tutumunu kınadı.
TUYUB Başkanı Önder Akdağ, Yunanistan hükümetinin Galatasaray'a karşı tutumunu kınadı. Akdağ, "Halklar arasında bu tür sorunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Miçotakis hükümetinin derhal bu anlayışı terk edip, dostluk iklimine dönmeleri gerektiği yönünde kendilerine bir sivil toplum örgütü olarak tavsiyede bulunuyoruz" dedi.
Yunanistan hükümetinin tavrının kabul edilemez ve Galatasaray'a karşı yapılanların üzücü olduğunu, halklar arasında herhangi bir problem olmadığını dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:
"Yunan halkına kapılarımız her zaman açık. Hiçbir zaman bizim ülkemizde Türk misafirperverliğinin dışında olumsuz bir davranışla karşılaşmayacaklarını taahhüt ediyoruz. Fakat aynı şeyleri aynı şekilde komşumuz Yunanistan'dan da bekliyoruz. Galatasaray spor kulübü bir dostluk maçı için Yunanistan'a gitmişken, uluslararası geçerliliği olan PCR testleri elindeyken keyfi birtakım uygulamalarla bu süreci sabote etmiş olmaları bizleri ve spor camiasını üzmüştür. Spor siyasetin, bürokrasinin ve diplomasinin tamamen dışında olan bir alan, sporu bunlara alet ediyor olmak üzücü."

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