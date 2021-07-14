Kazada yaralanıp yerde yatan kurye, sağlığını unutup arkadaşına teslimat bilgilerini verdi



Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de otomobilin, hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kazada kurye olarak çalışan hafif ticari aracın sürücüsü H.T., yerde yaralı olarak yatarken, kendi sağlığını bir kenara bırakıp olay yerine gelen mesai arkadaşına araçta bulunan paketlerin gideceği yeri tarif etmesi dikkati çekti.

Kaza Şükrüpaşa Mahallesi Sağlık Yolu Caddesi'nde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 22 KA 069 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan H.T. yönetimindeki 34 DSA 393 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü B.A. ve araçta bulunan S.A.,B.A. ile hafif ticari araç sürücüsü H.T. yaralandı.

YARALI KURYE CANINI UNUTUP, DAĞITILACAK PAKETLERİ DÜŞÜNDÜ

Kazada kurye olarak çalışan hafif ticari aracın sürücüsü H.T., yerde yaralı olarak yatarken, kendi sağlığını bir kenara bırakıp olay yerine gelen mesai arkadaşına araçta bulunan paketlerin gideceği yeri tarif etmesi dikkati çekti. Yaralılar haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-07-14 21:53:27



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