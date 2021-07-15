Selimiye’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından yurt genelinde yapılmak istenen darbe girişimine karşı sokağa dökülerek canlarını feda eden kahramanlar için bugün Edirne’de mevlit okutuldu. 251 şehit için 251 hatmi şerif okundu. Edirne’de düzenlenen mevlit programı Tarihi Selimiye Camisi'nde yapıldı. İkindi namazı öncesi tertiplenen mevlit programına vatandaşlar katıldı. Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt dualar edip, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Okunan mevlidi şerifte şehit olan vatandaşlar için bol bol dua edildi.

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