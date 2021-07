Trakya´da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUNOlgay GÜLER- Ruhan YALÇIN- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNETEKİRDAĞ (ÇORLU), (DHA)TRAKYA´da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezlerinde etkinlikler gerçekleştirildi. Edirne´de Atatürk anıtında Kur´an tilaveti ve kahramanlık marşları okunurken, Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde ise gerçekleştirilen yürüyüş, Atatürk Meydanındaki etkinliklerle devam etti.

Trakya´da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli´de düzenlenen etkinliklerde yürüyüşler yapıldı, Kur´an tilavetleri okundu, kahramanlık marşları söylendi. Edirne´deki etkinlik kent merkezindeki Atatürk Anıtı´nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Mehmet Cihanoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli tarafından Kur´an-ı Kerim okundu. Ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp Türk bayrağı sancağını teslim aldı.

VALİ CANALP: TÜRKİYE´NİN TEMELLERİNİN NE KADAR SAĞLAM OLDUĞUNU HESABA KATMADILAR

Vali Canalp, buradaki konuşmasında Türkiye´nin konumu itibariyle üzerine yüklenen bir bedel olduğuna dikkat çekti. Vali Canalp, "Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdığımız bir destanı geçirdik o gece. Cenab-ı Allah milletimize bir daha böyle destanlar yaşamak zorunda bırakmasın. Milletimize bu bedeli ödeten hainler aslında her şeyi hesaplamışlardı ama bir şeyi gözden kaçırdılar. Türk milletinin kurmuş olduğu bu devletin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu hesaba katamadılar. Bu milletin; 'Bir gün vazifeye atılmak zorunda kalırsan içinde bulunduğun ahval ve şeraiti düşünmeyeceksin' diyen kurucusu olduğunu hesaba katamadılar ve bu milletin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olduğunu da yine hesaba katamadılar" dedi.

`TÜRKİYE, BÜTÜN KOMPLOLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK DİRAYETTEDİR´

Türkiye´nin 15 Temmuz´la sadece darbe teşebbüsünü engellemediğini ifade eden Vali Canalp, "Türkiye´yi 15 Temmuz´la sadece basit bir darbe teşebbüsünü, bütün kötülüğüne rağmen sadece bir darbe teşebbüsünü engellemekle kalmadı. Hedef çok daha büyüktü. Hedef Türkiye´den bir Afganistan, Irak, Suriye, Libya çıkartabilmekti. Bizler, 15 Temmuz gecesi sadece darbe teşebbüsünü önlemedik. Vatanımızın birliğini de savunduk, devletimizin varlığını da savunduk ve herkese şunu gösterdik ki, Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendisine karşı konulmuş olan bütün komploların üstesinden gelebilecek kudrette ve dirayettedir" diye konuştu.

Vali Canalp´in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın `halka hitabı´ konuşmasını izlendi. Program, Devlet Türk Müziği Topluluğu ve diğer grupların kahramanlık marşı konserleriyle devam etti.

TEKİRDAĞ´DA SAHİL DOLGU ALANINDA ETKİNLİKLER YAPILDI

Tekirdağ´da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında sahil dolgu alanında hazırlanan meydanda çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz anma etkinliklerine özel düzenlenen koşu ve yüzme yarışması ile okçuluk atışlarında dereceye girenlere Vali Aziz Yıldırım ödül verdi. Vali Yıldırım, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi, devletin bağımsızlığına kast etmek isteyenlere karşı şerefli bir mücadele verdiğini belirtti. Yıldırım, "15 Temmuz, milletimizin; tıpkı Çanakkale'de, İstiklal harbimizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olup, hangi güce dayanırsa ayansın, iradesini hangi odağa teslim ederse etsin, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı, tarihi bir meydan okumasıdır.´´ ifadelerini kullandı.

ÇORLU´DA ETKİNLİKLER YÜRÜYÜŞ İLE BAŞLADI

Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kaymakamlık tarafından etkinlikler düzenlendi. Şehitlik önünde toplanan kalabalık Omurtak Caddesi Atatürk Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5´nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün son bulduğu Atatürk Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Müstakil Sanayici Ve İş Adamları Derneği tarafından açılan sergi gezildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı´nın konuşmasının ardından Kolordu Bandosu ile Çorlu Halk Eğitim Merkezi Mehteranı tarafından konser verildi, vatandaşlara, ikramlar yapıldı.

Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mehteran gösterileri ile son buldu.

BELEDİYE BAŞKANI PROGRAMDA FENALAŞTI

Tekirdağ´ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında ise Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapaklı Eski Belediye Meydanı´nda düzenlenen program sırasında Çetin´in tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı öğrenildi. Tetkikleri yapılıp, EKG´si çekilen Başkan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

HASTANEYE 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Olayın ardından Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Recep Biyik, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Kamil Çetintaş, MHP Kapaklı İlçe Başkanı Çağlar Bütün, Kapaklı Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili de Kapaklı Devlet Hastanesi'ne gelerek Mustafa Çetin'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Mehmet YİRUN Olgay GÜLER Ruhan YALÇIN Resul ORUÇOĞLU

