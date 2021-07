Ulus Pazarı’na bayram geldi Salgın öncesine geri dönüldü

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Edirne’deki çarşı ve pazarda alışveriş hareketliliği yaşandı.

Kentte her hafta Cuma günü kurulan, yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktalarından olan Ulus Pazarı sabahın erken saatlerinden itibaren doldu taştı. Pazar esnafı, turistlerin de gelmesiyle birlikte satışlarda artış olduğunu dile getirdi.

Normalleşme ve seyahatlerin başlamasıyla birlikte çarşı, pazarda yoğunluk artarken, 9 günlük tatil öncesi banka ve postane önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Kurban Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen komşu ülke vatandaşları, peynirinden, helvasına, hediyelik eşyadan, giyime, baklavadan, araçlarının benzinine kadar birçok ihtiyacını kentteki esnalardan karşılıyorlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle turlarla Edirne’ye gelen turistler, soluğu sosyete pazarı da denilen Ulus Pazarı’nda aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren gelip hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Edirne Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, bayram öncesi son pazar olduğu için 350 esnafın en güzel ürünlerini tezgahlarına yerleştirip müşterilerini beklemeye başladığını ifade etti.



“Edirne eski canlı günlerine dönüyor”

Bayram haftası olması nedeniyle pazarın müşteri akınına uğradığını ve bu durumun uzun bir aradan sonra esnafın yüzünü güldürdüğünü belirten Reisoğlu, “Vatandaşlarımız burada maske ve hijyen kurallarına göre alışverişlerini yapıyorlar. Bulgaristan’dan gelen komşularımız ve gurbetçiler de pazarımızdan alışveriş yapıyorlar. Edirne eski canlı günlerine dönüyor. Gelen misafirler alışverişlerini yapıp otellerde konaklıyorlar. Zincirleme olarak tüm esnafın yüzü yeniden gülmeye başladı” dedi.



“Komşular, iğneden ipliğe kadar her şeyini Türkiye’den alıyorlar”

Özellikle komşu ülke Bulgaristan’dan gelen turistlerin kent ekonomisine katkı sağladığını aktaran Reisoğlu, “Bulgarlar, Levasının yükselmesiyle birlikte iğneden ipliğe kadar her şeyini Türkiye’den alıyorlar. Peynirinden, helvasına, hediyelik eşyadan, giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşılıyorlar. Eskisinden 5 kat daha fazla alışveriş yapıyorlar. Aynı zamanda eskiden biz gidip Bulgaristan’dan alışveriş yapardık, şimdi onlar araçlarının benzinini dahi Edirne’den dolduruyorlar. Bereketli ve hareketli günlerimize geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm Edirne halkının ve müşterilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Gıdadan mazota kadar her şeyimizi Edirne’den alıyoruz”

Bulgaristan’dan Edirne’ye turist taşıyan İzzet Süleyman, Edirne’de fiyatların uygun olması sebebiyle turistleri alışverişe getirdiklerini ve gıdadan tutun da mazotumuza varıncaya kadar neredeyse her ihtiyacını kentteki esnaflarsan karşıladıklarını söyledi.

Gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı’ndan gelişlerinin devam etmesi ve bayram yoğunluğu sebebiyle Bulgar turistlerin araçlarla gelmek yerine otobüsle gelip alışverişlerini yaptıklarını aktaran Süleyman, “Edirne’yi çok seviyoruz. Meyvemizi, sebzemizi, elbisemizi, içeceğimizi, deterjanımızı ve ekmeğimizi bile buradan alıyoruz. Şimdi bayram için baklava alacağız” dedi.

Son dönemlerde fiyatların arttığına değinen vatandaşlardan Fatma Özocak, “Salgından önce fiyatlar uygun olduğu için pazardan alışveriş yapıyorduk. Şimdi her şey çok pahalı olmuş. Hiç bir şey alamadım. Geçen seneye göre bu sene fiyatlarda çok artış olmuş” dedi.

Bulgaristan’dan turla günübirlik alışverişe gelen turistler, gıdadan, giyeme kadar bayramlık tüm alışverişlerini Edirne’den yaptıklarını söyledi.



“Bayramlık almaya geldik”

Bayram alışverişi için Bulgaristan’dan Edirne’ye geldiklerini söyleyen Sevcan Türkyılmaz, “Erken saatte gelmemize rağmen pazarın dolu olduğunu görünce şaşırdık. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışveriş yapacağız. Çocuklara kıyafet ve sevdiklerimize hediye alacağız” dedi.

Alışveriş yapmak için Bulgaristan’dan geldiklerini belirten Vesile Damar, “Girişinden itibaren yoğun bir kalabalık olduğunu gördük. Fiyatlar uygun olduğu için alışverişimizi Edirne’den yapıyoruz. Her bütçeye uygun ürün bulunuyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.