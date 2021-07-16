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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım İl Müdürlüğünden kurban kesim uyarısı

İHA

Tarım İl Müdürlüğünden kurban kesim uyarısı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Kurban Bayramı dolayısıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketliliğinin yoğun olduğu bu dönemde gerek insan gerekse hayvan sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacı alınacak tedbirler hakkında uyarıda bulundu.

Kurban Bayramında yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacı ile bir takım tedbirler alındığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, yetiştiricilerin, kurbanlık hayvan satıcılarının ve alıcılarının bu tedbirlerin gereklerini yerine getirmelerinin büyük önem taşıdığına değindi. Hayvan satış yerleri ve kesim yerlerinin Valilik Kurban Komisyonunca belirlendiğini ve İl Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından denetlendiğini vurgulayan Bayazıt, “Vatandaşlarımız bu satış yerlerinden kurbanlık hayvanlarını alabilir ve izinli kesim yerlerinde kestirebilirler. Bakanlığımız, hayvan bilgi ve hareketlerini düzenleyen TÜRKVET sisteminde kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri 'HaySag' isimli mobil uygulamadan sorgulanabilmektedir. Satın alınacak kurbanlık hayvanlarla ilgili bilgilere vatandaşlarımız bu şekilde ulaşabilirler” ifadelerine yer verdi.

Kurban kesim yerlerinde afiş ve broşür dağıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan kurbanlık hayvanlar ve kurban satış ve kesim yerlerinde alınması gereken Covid19 tedbirleri ile ilgili afiş ve broşürlerin kurban kesim ve satış yerlerine dağıtımı yapıldığını aktaran Bayazıt, “Covid19 nedeniyle kurban satış ve kesim yerlerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmalıdır. Vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan seçerken; seçilen hayvanın, gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat etmeleri, ülkemiz hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanları kurbanlık olarak tercih etmeleri çok önemlidir. Kurbanlık olarak satılmak amacıyla getirilen kurbanlık hayvanların, aşılı ve kulaklarında küpelerinin bulunması, büyükbaş hayvanlar için Hayvan Pasaportu Belgesinin, küçükbaş hayvanlar için ise Hayvan Nakil Beyannamesinin bulunması gerekmektedir. Kurbanlık hayvanların kesimleri için veteriner hekim kontrolünün olduğu İl Müdürlüğümüzce onay verilen kesimhaneler ile Kurban Komisyonunca belirlenen ve İl Müdürlüğümüz web sayfasında yer alan kesim yerleri tercih edilmelidir. Kurban Bayramı süresince ve sonrasında oluşan atıkların da çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmesi, et ve deri dâhil tüm yan ürünlerin zayi edilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

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