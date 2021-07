Kapıkule'de bayram yoğunluğu Bayram geldi, Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu arttı Gurbetçiler normalleşmeyle birlikte Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor

Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl gelemeyen gurbetçiler, bu yıl memleket hasretiyle akın akın gelmeye devam ediyor. Salgının etkilerinin azalmasının ardından yola koyulan gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıllık izinlerini Kurban Bayramı ile birleştiren gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memleketlerine ulaşmak üzere yola çıkan gurbetçiler, sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.



Edirne Valiliği'nin ücretsiz hizmetleri gurbetçileri memnun etti

Ana vatana giriş yapan gurbetçilerin mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Türkiye'nin en büyük kara sınır kapılarından birisi olan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, Edirne Valiliği'nin ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerden faydalanıyor. Edirne Valiliği tarafından kurulan stantlarda gurbetçilere Osmanlı şerbeti, su ve meyve suyu ikramı yapılıyor.

Ayrıca PTT tarafından kurulan mobil araçta da gurbetçiler, HGS ve döviz bozdurma işlemlerini rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran16 Temmuz'da 163 bin araç ile 635 bin yolcu geçiş yaptı.



"Vatanımıza kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz"

Fransa'dan memleketi Yozgat'a girmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Bayram Demir, "Yolculuğumuz çok iyi geçti. Bulgaristan'da yol yapımından dolayı biraz yoğunluk vardı. Herhangi aksi bir durumla karşılaşmadık. Edirne Kapıkule Sınır kapısındayız. Vatanımıza kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.



"Ülkemizin değerini sadece gurbettekiler anlıyor"

Hollanda’dan gelip memleketi Trabzon’a gitmek için yolara çıkan Özlem Almaz, “17 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Ülkemize gelmek bana çok büyük mutluluk ve huzur veriyor. Ülkemizin tadını ve keyfini hiçbir ülke tutmuyor. İnşallah sağlıklı ve huzurlu şekilde gurbetçi arkadaşlarımızla birlikte hayırlı bir tatil geçiririz. Buraya kadar çok şükür sağ salim geldik. Yolculuğumuz çok güzel geçti. Geceleri biraz zorluk çeksek de 3 bin 800 kilometre yolculuğun ardından sınır kapısında çok rahat giriş yaptık. Bundan sonra da her şey güzel olur. Ülkemizin değerini sadece gurbettekiler anlıyor. Çünkü ülkede yaşayanlar ne kadar zorluk çekseler de Avrupa'da da o sıkıntılar var. Kötülemeyin zorluklar her yerde var. Rabbim yardımcımız olsun. Kader bizi oralara götürdü inşallah zamanı gelince memleketimize geri döneceğiz" diye konuşu.



"Sıra beklemeden geçiş yaptık mutluyuz"

Fransa'dan yurda gelen Satı Demir, "Yıllık iznimizi geçirmek için Türkiye'ye geldik. Umduğumuzdan güzel bir yolculuk geçirdik sakindi. Sırbistan ve Hırvatistan arası 1 buçuk saat bekledik. Sistemde gördüğümüzden daha az kalabalıktı. Güzel bir tatil geçireceğiz. Soğuk yerden geldik burası baya sıcak. Yoğunluk olmadan beklemeden geçiş yaptık mutluyuz" dedi.

İsviçre’den Ordu’ya devam edeceğini aktaran Mustafa Özyant, “Çok mutlu ve gururluyuz. Türkiye'ye giriş yaptığımız için bütün yorgunluğumuz gitti ve hasretimiz son buldu. Yolda sıkıntımız olmadı. Yollar çok güzeldi" ifadelerini kullandı.



"Bayrağı gördüğümüz anda tüm yorgunluk gidiyor"

Türk bayrağını gördükleri anda tüm yorgunluklarının gittiğini söyleyen Mevlüde Dinçel Özyant, süper ağlayan bebeğimiz var onu bile unuttuk. Yolda çok sıkıntı yaşamadık. Sadece Bulgaristan'da sorun yaşadık. Türkiye'ye giriş yaptık burada güzel bir karşılama var çok beğendik. Edirne Valiliği'nin hizmetleri güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Türkiye her zamanki gibi farklı" şeklinde konuştu.

Almanya'da sele yakalandıkları için biraz zorlandıklarını söyleyen Cüneyt Eskin, "7 saat otobandan hareket edemedik. Sırbistan'a geldik orda da yağmur vardı. Şükür bu zorluktan sonra vatana giriş yaptık. Bu sene herkes arabayla geldiği için beklenenden fazla kalabalık var. Bu şekilde daha iyi oluyor geze geze geliyorsun" dedi.



"Kapıkule'de beklemeden geçiyorsun"

Almanya Berlin’den memleketi Kocaeli ’ye gitmek için yolla çıktığını aktaran Şaban Okumuş, “Çok sevinçliyiz vatanımıza kavuştuk. Yolda bir sıkıntı yaşamadık. Güzel oldu Kapıkule'de beklemeden geçiyorsun. Rahatız. Bu yüzden arabayla geldik" dedi.

Fransa’dan gelen Afyonkarahisarlı gurbetçi Ahmet Çalışkan, "Buraya hemen hemen 2 buçuk günde geldik. Çarşamba sabah çıktık. Nihayet Kapıkule'deyiz. Her kapıda 2 saat beklettiler bizi yoktan yere. Kapıkule'de bekleme olmadığı için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Köln şehrinden İzmir’e doğru yol alan gurbetçi Kenan Şenpolat, “Yolda hiç sıkıntı yaşamadık. Çok fazla bir kalabalık yoktu. Şuan Türkiye'deyiz mutluyuz duygular hep aynı çocuklar mutlu" diyerek sevincini paylaştı.

