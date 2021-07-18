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Silahla yaralama şüphelisinin evinden atılan okul çantasından uyuşturucu çıktı

İHA

Silahla yaralama şüphelisinin evinden atılan okul çantasından uyuşturucu çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde silahla yaralama şüphelisinin evine giden ekipler, pencereden dışarı atılan okul çantasında uyuşturucu buldu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Keşan'da silahla yaralama olayına karıştığını belirlenen Y.A.'nın evine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama yapmak üzere gitti. Alınan arama kararı doğrultusunda Yeni Mescit Mahallesi'nde bulunan eve gelen ekipler, o sırada evin penceresinden dışarı bir çanta atıldığını fark etti.
Yere düşen çantayı alan polis, içinde çok sayıda uyuşturucu madde olduğunu fark etti ve çantayı muhafaza altına aldı.
Şüphelilerin dışarı attığı okul çantasını arayan ekipler, 13 poşette 681,34 gram eroin, 2 poşette 51,84 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.G., Y.A. ve E.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer kişiler ise serbest bırakıldı.

Olay
Yenimescit Mahallesi Kayalıdere Caddesi ve Erdemir Sokak kesişiminde bulunan terzi dükkanına silahlı saldırıda bulunuldu. Terzi dükkanı olarak kiralanan işyerinin şüpheli tarafından tahliye edilmemesinden kaynaklandığı anlaşılan olay sonucu meydana gelen saldırıda E.A. ve F.A. bacaklarından yaralandı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında 2 adet boş av tüfeği kartuşu ile 2 adet patlamamış fişek ele geçirildi.
Silahla yaralanan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayda hafif yaralanan F.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı E.A.'nın ise sağ ayak diz kapağı altından bacağının kesildiği öğrenildi.
Meydana gelen olayla ilgili inceleme yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin E.D., O.T., B.G., A.K. ve suça sürüklenen çocuk Y.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, 1 tabanca ve av tüfeği ile yakalanırken, olayın azmettiricisinin O.D. olduğu bilgisine ulaşıldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli O.D. savcılık ifadesi ardından serbest kalırken, O.T., E.D., B.G., A.K. ve Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Y.A.’nın ikametinde yapılan aramada, 680 gram eroin, 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Y.A. ile eroin ve metamfetamin maddesinin sahibi olduğu iddia edilen B.G. hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı, konu ile ilgili Y.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. B.G. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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